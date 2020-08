Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les îles Féroé et l'Irlande du Nord en force Reuters • 21/08/2020 à 00:22









Les îles Féroé et l'Irlande du Nord en force par Adonis Vesin (iDalgo) L'Irlande du Nord reçue 2 sur 2, les Îles Féroé 2 sur 3. Ce jeudi se déroulait le traditionnel tour préliminaire d'Europa Ligue. Les Îles Féroé ont assuré deux équipes pour l'étape suivante. Le B36 Torshavn a éliminé St Josephs (Gibraltar) 2 à 1. Tous les buts ont été inscrits en première période. De son côté, Runavik a corrigé Barry (Pays de Galles) 5-1 grâce au triplé de l'avant-centre Klaemint Olsen. Les Nord-Irlandais de Glentoran, d'une réalisation de McDaid, ont fait chuter le HB Torshavn (1-0). L'autre club britannique, Coleraine (Irlande du Nord) a sorti sur le fil La Fiorita (San Marin) par l'intermédiaire de McLaughlin (1-0, 89e). Enfin, Iskra (Monténégro) a arraché sa qualification aux tirs-au-but (0-0, 4 tab à 3) face à une équipe du FC Santa Coloma (Andorre) réduite à dix à la quarantième minute.

