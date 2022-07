Les huit candidats pour succéder à Boris Johnson

Montage réalisé par l'AFP des huits candidats à la succession de Boris Johnson ( AFP / Daniel LEAL )

Huit candidats conservateurs sont officiellement en lice pour succéder à Boris Johnson à Downing Street. Un premier vote pour les départager a lieu mercredi.

- Rishi Sunak

L'ancien Chancelier de l'Echiquier, qui a démissionné avec fracas de son poste la semaine dernière entraînant dans son sillage le départ d'une soixantaine de membres de l'exécutif, fait partie des favoris.

Finance minister Rishi Sunak is favourite to replace Boris Johnson as UK prime minister ( AFP / Daniel LEAL )

Attaqué par les soutiens du Premier ministre qui l'accusent d'avoir trahi Boris Johnson, M. Sunak, 42 ans, a été le premier hindou nommé ministre des Finances en 2020.

M. Sunak, dont les grands-parents ont émigré du nord de l'Inde au Royaume-Uni dans les années 1960, a été analyste chez Goldman Sachs, puis employé dans des fonds spéculatifs.

Ce défenseur du Brexit a été critiqué pour son action insuffisante contre l'envolée des prix. Il affirme que son approche économique relèverait de "bon sens thatchérien" s'il était élu, et dénonce les "contes de fées" d'autres candidats qui annoncent d'importantes baisses d'impôts dans un contexte de forte inflation.

- Liz Truss

Son franc-parler et sa volonté de s'immiscer dans les guerres culturelles ont rendu la ministre des Affaires étrangères plutôt populaire auprès de la base des Tories.

Foreign Secretary Liz Truss is popular among Tory grassroots ( POOL / Ben STANSALL )

Mme Truss, 46 ans, s'est vu confier ce poste délicat en récompense de son travail en tant que ministre du Commerce international. A ce poste, cette championne du libre-échange, qui avait voté pour le maintien dans l'UE, a conclu une série d'accords commerciaux post-Brexit.

Restée au gouvernement malgré l'exode massif de ministres, elle est la coqueluche du camp Johnson.

- Penny Mordaunt

Penny Mordaunt à Londres le 23 juillet 2019 ( AFP / ISABEL INFANTES )

Actuellement secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Penny Mordaunt, 49 ans, a été une figure de la campagne en faveur du Brexit en 2016 et oeuvre depuis à négocier des accords commerciaux. Elle a été la première femme à devenir ministre de la Défense en mai 2019.

Cette réserviste de la Royal Navy est au coude à coude avec Rishi Sunak dans la course à Downing Street, selon les bookmakers. Dans sa première intervention de campagne mercredi, elle a appelé au retour aux valeurs traditionnelles du parti conservateur "faible taux d'imposition, petit Etat, responsabilité personnelle".

- Tom Tugendhat -

Tom Tugendhat is a former army officer and chairman of the influential foreign affairs committee in parliament ( AFP / Tolga AKMEN )

Le président de la commission des Affaires étrangères à la chambre des Communes a été l'un des premiers à annoncer qu'il se présenterait si Boris Johnson était chassé du pouvoir.

Ancien membre de l'armée britannique, M. Tugendhat, 49 ans, a servi en Irak et en Afghanistan. Il a récemment affirmé sur Sky News que sa plus grosse erreur avait été "d'envahir un pays".

- Nadhim Zahawi

Le nouveau ministre des Finances est respecté parmi les Britanniques après le succès de la campagne de vaccination anti-Covid qu'il avait supervisée.

Education Secretary Nadhim Zahawi founded polling firm YouGov and was born in Iraq ( AFP / Niklas HALLE'N )

Né à Bagdad de parents kurdes en juin 1967, il a immigré au Royaume-Uni à l'âge de neuf ans. Il a fondé la société d'études de marché YouGov en 2000 et en a démissionné dix ans plus tard pour se lancer en politique.

Il estime qu'on a cherché à le "salir" quand la presse a rapporté qu'il faisait l'objet d'une enquête fiscale. Il a promis de publier chaque année sa déclaration d'impôts s'il devenait Premier ministre.

- Jeremy Hunt

Jeremy Hunt à Londres le 10 juillet 2022. ( AFP / Justin TALLIS )

Ancien ministre des Affaires étrangères et de la Santé, Jeremy Hunt, 55 ans, a perdu face à Boris Johnson lors de l'élection en 2019 pour la direction du parti.

Camarade de Boris Johnson et de David Cameron à l'Université d'Oxford, M. Hunt est l'une des rares personnalités à avoir ouvertement défié le Premier ministre lors du vote de défiance en juin. Il est jugé peu charismatique.

- Kemi Badenoch

Photo non datée de Kemi Badenoch publié par le parlement britannique à Londres ( UK PARLIAMENT / Chris McAndrew )

L'ancienne ministre britannique de l'Egalité Kemi Badenoch fait partie de la soixantaine de membres de l'exécutif qui ont démissionné pour forcer M. Johnson à quitter ses fonctions.

En tant que ministre de l'Egalité, Mme Badenoch, 42 ans, a été critiquée par les membres du comité consultatif LGBT+ du gouvernement pour les retards dans l'interdiction des "thérapies de conversion".

- Suella Braverman

Suella Braverman à Londres le 11 juillet 2022 ( AFP / CARLOS JASSO )

Suella Braverman, l'"Attorney general" chargée de conseiller juridiquement le gouvernement, avait affirmé avant même la démission de Boris Johnson, qu'elle se présenterait pour succéder au Premier ministre.

Cette Brexiter de 42 ans est populaire parmi les eurosceptiques du parti. Elle fait partie des 28 députés britanniques qui ont refusé, à trois reprises, de soutenir l'accord de Brexit de Theresa May.