information fournie par So Foot • 19/11/2022 à 06:00

Les huit affiches hors Mondial à ne surtout pas manquer

Que celles et ceux qui pensent que la Coupe du monde ne suffira pas à combler leurs besoins en foot se rassurent : ils pourront malgré tout garder le contact avec le ballon rond entre le 20 novembre et le 18 décembre. Voici les huit matchs hors Mondial que l'on ne ratera sous aucun prétexte.

Autriche – Italie

France U20 – Japon U20

Chelsea F – Real Madrid F

Comme si de rien n'était. Moins de deux heures après le coup de sifflet final du match d'ouverture du Mondial entre le Qatar et l'Équateur, l'Italie, grande absente du tournoi, affrontera l'Autriche à Vienne. Qui sait, sur un malentendu, certains croiront peut-être que les champions d'Europe sont bel et bien présents dans le groupe A.À la veille de l'entrée en lice des Bleus de Didier Deschamps contre l'Australie, les Bleuets U20 de Landry Chauvin, eux, feront face au Japon dans le cadre d'un amical disputé en Espagne. L'occasion de voir à l'œuvre le Rennais Matthis Abline, l'ex-Stéphanois Lucas Gourna-Douath et tant d'autres pépites du football français.La phase de groupes de la Ligue des champions masculine a été pliée en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com