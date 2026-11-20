Les Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont menacé vendredi d'attaquer les ports saoudiens sur la mer Rouge si les forces de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite frappaient le port stratégique d'Al-Hodeïda, quatrième ville du Yemen situé sur la mer Rouge.

"Nous avertissons tous les employés, les travailleurs et les personnes se trouvant à proximité de ces ports de les évacuer immédiatement et de s'en éloigner. Nous exhortons également toutes les compagnies maritimes à évacuer sans délai leurs navires de ces ports", déclare Yahya Saree, porte-parole militaire des Houthis, dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite avexhorté les civils à évacuer les zones du port d'Al-Hodeïda pour leur propre sécurité.

Les combats opposant la coalition saoudienne, qui soutient le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, et les Houthis, qui contrôlent la capitale Sanaa, se sont intensifiés dans le contexte de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, ouvrant ainsi un nouveau front dans le conflit.

Les Houthis ont averti les compagnies aériennes d’éviter l'espace aérien saoudien "car il sera le théâtre de nos opérations dans les prochaines heures".

(Reportage de Yasmine Ghania et Eman Abouhassira; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)