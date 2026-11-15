Les Houthis du Yémen affirment avoir visé l'aéroport de Ryad et un centre financier

Les Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont déclaré dimanche avoir pris pour cible l'aéroport international du roi Khaled et un centre financier de Ryad, la capitale saoudienne, via deux missiles balistiques.

Les autorités saoudiennes n'ont pas confirmé dans l'immédiat ces informations.

(Reportage Yasmine Ghania et Muhammad Al Gebaly; version française Claude Chendjou)