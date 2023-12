Les hôtels de Louvre Hotels (Campanile, Kyriad...) vont faire peau neuve

Louvre Hotels Group, deuxième groupe hôtelier en Europe avec des marques comme Première Classe, Kyriad ou Campanile, souhaite rénover 80% de son parc dans les 5 prochaines années, pour un investissement évalué à 400 millions d'euros, a annoncé lundi son dirigeant Federico J. Gonzalez.

M. Gonzalez a été nommé en mai à la tête de ce groupe hôtelier appartenant au conglomérat chinois Jin Jiang - deuxième groupe hôtelier mondial après l'américain Marriott.

Louvre Hotels Group compte 1.700 hôtels dans le monde, principalement en France, en Chine, au Brésil et en Inde.

L'essentiel de ce plan d'investissement ira à la France, a précisé lors d'une présentation à la presse le dirigeant, également vice-président exécutif de Radisson Hotel group, l'autre filiale du groupe chinois, où il a déployé un plan similaire.

"Campanile, c'est une marque un peu fatiguée", a-t-il admis. "Il faut de l'hôtellerie économique où les gens se sentent bien", a estimé le patron qui souhaite instaurer un "choc de qualité".

Le groupe a travaillé à cet effet sur de nouveaux designs pour les chambres, les parties communes et les façades extérieures, avec un mot d'ordre : "fini la standardisation", selon le dirigeant, qui espère ainsi faciliter les conversions d'hôtels vers les marques du groupe.

Les rénovations s'accompagneront du changement de "tous les matelas et oreillers dans les deux prochaines années". Pour rentabiliser cet investissement, le dirigeant préconise à ses franchisés (53% du parc en France) d'augmenter les prix d'"un euro par chambre par nuit".

Son ambition : "toutes nos marques doivent être dans le top trois de leur segment dans les marchés où nous sommes présents", ce qui implique de "nettoyer le réseau" en se séparant des hôtels les moins performants, voire en quittant certains pays, explique-t-il sans donner plus de détails.

Le groupe coiffe les marques Première Classe, Hosho, Kyriad Direct, Kyriad, Campanile, Kyriad Prestige, Tulip, Golden Tulip et Royal Tulip, ainsi que le réseau Sarovar en Inde et le réseau Hôtels et Préférence.

Le nouveau plan inclut également une refonte des outils de gestion et la création d'une plateforme de services aux franchisés.

Le groupe vise au total l'intégration de 200 nouveaux hôtels en France entre 2024 et 2028, pour un parc de 985 hôtels aujourd'hui.

En Chine, 265 hôtels ouvriront entre 2024 et 2028, pour atteindre 500 hôtels dans le pays, et en Inde, 50 nouveaux hôtels verront le jour pour atteindre près de 200 établissements, selon les projections du groupe.