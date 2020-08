Les Hospitaliers de Valenciennes font leur rentrée

Ils sont infirmiers, aide-soignants, brancardiers ou encore kinés. A Valenciennes, les "Hospitaliers" sont la valeur sûre du football entreprise dans le secteur. Mais entre la gestion au plus près de la pandémie de Covid-19 et le foot, 2020 est un vrai calvaire. Inscrite pour la deuxième édition du Vrai Foot Day, découvrez cette bande de potes qui n'hésite pas à chambrer même lorsqu'il s'agit de défier les gendarmes ou les fonctionnaires de la préfecture de Lille.

"On n'a pas les embrouilles que l'on peut rencontrer dans le civil"

En 2020, être dans le milieu médical et avoir le football chevillé au corps, c'est comme entrer dans un tunnel sans jamais en voir le bout. Pandémie de Covid-19, arrêt des championnats, potentielle deuxième vague, stades vides, ça vous éreinterai le plus robuste des toubibs. ", tente de fouiller Valentin Debrebant," Le milieu défensif, 27 ans, la blouse blanche sur le dos dans son quotidien d'aide-soignant aux urgences, est allé "" cet été, avec des potes. Mais c'est trop peu. En sept saisons chez les "Hospi" de Valenciennes, il n'avait jamais connu pareil épilogue.Un cran plus bas sur le gazon, Rémy Baudemont, kiné libéral la semaine et défenseur central le samedi, est dans la même veine. "" Il y a le foot certes, mais dans sa version d'entreprise, il y a surtout le job. ", reprend de volée le capitaine," Pour Valentin, la "" des pelouses s'est évaporée, troquée pour une présence accrue aux urgences "".En gériatrie, Philibert Mosteene, le belge de la bande, a totalement rayé le foot de ses pensées. "