Les hôpitaux publics "ne pourront pas vacciner", selon la fédération hospitalière

"Les forces hospitalières sont accaparées par la prise en charge de l'épidémie", et ce n'est pas à elles d'organiser la campagne de vaccination.

Les hôpitaux publics seuls ne "pourront vacciner tous les Français", a prévenu mardi 5 janvier le président de la Fédération hospitalière de France (FHF), Frédéric Valletoux, pour qui l'accélération de la campagne vaccinale contre le Covid-19 "est une bonne chose".

"Plus le champ de la population à vacciner va s'élargir, plus il faudra mobiliser", a-t-il déclaré lors d'un point de presse, ajoutant que "la situation est suffisamment grave pour que tout le monde se mobilise" .

"On attend encore les déclarations en ce sens des grands leaders des médecins de ville", a-t-il ajouté, soulignant que "ce n'est pas la vocation de l'hôpital d'organiser les centres de vaccination" appelés à se multiplier en ville.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué mardi matin que 100 centres de vaccination "en plus des hôpitaux" seraient opérationnels cette semaine, 300 la semaine prochaine et 500 à 600 d'ici à fin janvier.

L'épidémie reste sur "un plateau élevé"

"On ne peut pas tout faire reposer sur l'hôpital", a insisté Frédéric Valletoux, rappelant que "les forces hospitalières sont accaparées par la prise en charge de l'épidémie", qui reste sur "un plateau élevé" , en particulier dans les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes.

La FHF compte sur la vaccination pour faire baisser la pression dans les services de réanimation et les autres services : "On attend beaucoup de cette campagne pour permettre aux hospitaliers d'exercer pleinement leurs missions et de revenir à un mode de fonctionnement plus classique".

Mais cela "pourrait ne pas empêcher une nouvelle vague épidémique si elle devait survenir avant mars-avril" et "on ne peut pas exclure un scénario avec une pression encore plus élevée sur les hôpitaux", a-t-il mis en garde.