Les hôpitaux obtiennent une rallonge pour leurs tarifs en 2022

Les tarifs des établissements de santé publics comme privés vont être revalorisés de 0,7% pour l'année 2022, la hausse atteignant même 2,6% pour la psychiatrie, a indiqué une source proche du dossier jeudi à l'AFP, confirmant une information des Echos.

Une dernière rallonge pour terminer le quinquennat. Après une décennie de coups de rabot, l'exécutif avait commencé à relever timidement les tarifs des hôpitaux et cliniques en 2019 et 2020, avant d'ouvrir les vannes en grand en 2021 pour financer les hausses de salaires du "Ségur de la santé".

Pour 2022, la revalorisation dans le champ principale des activités dites "MCO" (médecins, chirurgie, obstétrique) sera de l'ordre de 0,7%, tant pour le public que pour le privé, à compter du 1er mars.

C'est nettement plus que le minimum de 0,2% sur lequel le gouvernement et les fédérations hospitalières s'étaient accordés pour la période 2020-2022. En contrepartie, la prévision de hausse d'activité des établissements a été abaissée à moins de 1% cette année, un niveau plus "réaliste" que les années précédentes, selon cette même source.

Le coup de pouce tarifaire sera encore plus marqué pour les soins de rééducation (+2%), l'hospitalisation à domicile (+2,2%) et la psychiatrie (+2,6%), tandis que l'enveloppe dédiée à "l'incitation à la qualité" (Ifaq) passera de 450 à 700 millions d'euros.

Par ailleurs, une autre rallonge de 1,5 milliard d'euros viendra solder les "surcoûts Covid" constatés en 2021, ce qui permettra de ramener le déficit des hôpitaux publics à son niveau d'avant-crise sanitaire, soit environ 600 millions d'euros.