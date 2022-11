Les hommes de Scaloni

Plus jeune sélectionneur de la compétition, Lionel Scaloni, 44 ans, partage les commandes de l'Albiceleste avec d'anciens partenaires de l'équipe nationale qui ont, comme lui, le bleu ciel et le blanc dans la peau. Avec Pablo Aimar, Walter Samuel et Roberto Ayala, ils forment un staff uni, humble et très respecté par les joueurs malgré leur maigre expérience sur un banc.

Aimar, le penseur

Lionel Scaloni rappelle souvent l'anecdote. Août 2018. Avec son pote Pablo Aimar, l'ancien capitaine du Deportivo La Corogne se balade tranquillement sur une plage de Valence en Espagne. Ensemble, ils viennent de remporter le prestigieux tournoi de l'Alcudia à la tête des U20 argentins. Le téléphone sonne. C'est Claudio Tapia, le président de la fédération argentine. Un peu emmerdé, le boss de l'AFA lui demande s'il peut prendre les rênes de la sélection pour un intérim de deux matchs amicaux face au Guatemala et au Mexique. L'est en cendres après la débâcle au Mondial russe. Scaloni le sait bien. Il était aux côtés de Jorge Sampaoli quand Benjamin Pavard est apparu au second poteau., racontait encore le natif de Pujato cette semaine en conférence de presse.Sur un banc face à la mer Méditerranée, Scaloni écrit sa première liste de joueurs comme nouveau boss de l'équipe d'Argentine. Improbable. En réalité, le début d'une belle histoire. Pablo Aimar est déjà là pour l'aider à faire ses choix. Walter Samuel et Roberto Ayala, tous d'anciens partenaires en sélection, complèteront comme une évidence ce staff de coachs débutants qui a remis, à la surprise générale, le pays sur le chemin de la gagne après presque trois décennies de lose., appréciait César Luis Menotti sur TyC Sports au lendemain de la victoire en Copa América. Mythique sélectionneur des champions du monde 1978,, aujourd'hui âgé de 84 ans, supervise les équipes nationales depuis 2019.Et sans faire de bruit., disait l'année dernière le boss de l'à propos de ses. Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ?L'ancien milieu de terrain Lire la suite de l'article sur SoFoot.com