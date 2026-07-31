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Les hommages à Franco Baresi se multiplient
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 11:08
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Les hommages à Franco Baresi se multiplient

Les hommages à Franco Baresi se multiplient

Un monument du foot italien s’en est allé. Le décès de Franco Baresi n’a pas manqué de faire réagir de multiples acteurs du ballon rond . Du côté des clubs italiens, les hommages sont unanimes et multiples.

L’AC Milan salue un joueur dont « l’exemplarité et l’intégrité resteront à jamais gravés dans l’ADN du Club, tout comme son mythique maillot numéro 6  ». De son côté, la Juventus met en avant « un exemple pour des générations de footballeurs et de supporters, aimé et estimé par tous les passionnés de football ». L’Inter, grand rival du Milan , y est aussi allé de son hommage en confiant que « le président Giuseppe Marotta et tout le FC Internazionale Milano se rassemblent autour de la famille Baresi, du frère Beppe et de l’AC Milan en ce moment de douleur. »

ABS pour SOFOOT.com

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