Les hommages à Franco Baresi se multiplient
Un monument du foot italien s’en est allé. Le décès de Franco Baresi n’a pas manqué de faire réagir de multiples acteurs du ballon rond . Du côté des clubs italiens, les hommages sont unanimes et multiples.
L’AC Milan salue un joueur dont « l’exemplarité et l’intégrité resteront à jamais gravés dans l’ADN du Club, tout comme son mythique maillot numéro 6 ». De son côté, la Juventus met en avant « un exemple pour des générations de footballeurs et de supporters, aimé et estimé par tous les passionnés de football ». L’Inter, grand rival du Milan , y est aussi allé de son hommage en confiant que « le président Giuseppe Marotta et tout le FC Internazionale Milano se rassemblent autour de la famille Baresi, du frère Beppe et de l’AC Milan en ce moment de douleur. » …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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