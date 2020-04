Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les hackers surfent sur les craintes liées au coronavirus Reuters • 09/04/2020 à 07:11









LES HACKERS SURFENT SUR LES CRAINTES LIÉES AU CORONAVIRUS WASHINGTON (Reuters) - Des agences américaine et britannique de sécurité informatique ont prévenu que les hackers soutenus par des Etats et les autres criminels informatiques profitaient de l'épidémie de coronavirus pour accroître leurs opérations. Bien que le volume global des activités malveillantes ne semble pas avoir évolué, disent l'agence américaine de cybersécurité et des infrastructures (CISA) et le centre national britannique de cybersécurité (NCSC) dans une note conjointe, les pirates informatiques profitent de l'anxiété des internautes à propos de l'épidémie pour pousser ceux-ci à cliquer sur des liens et télécharger des pièces jointes. "Les acteurs malveillants utilisent ces temps difficiles pour exploiter et profiter du public et des entreprises", a déclaré dans un communiqué l'un des dirigeants de la CISA, Bryan Ware. Les deux agences ont averti que les pirates informatiques exploitaient aussi la demande croissante de solutions de télétravail pour distribuer leurs outils malveillants en les décrivant comme des logiciels produits en collaboration avec Zoom et Microsoft. Les hackers ciblent aussi les VPN qui permettent à des salariés d'être reliés au réseau de leur entreprise, ont dit la CISA et le NCSC. (Raphael Satter; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.