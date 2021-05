Les habitants du Pacifique témoins de la "super Lune"

Une Super Lune au-dessus du temple de Poséidon, au sud d'Athènes, le 26 mai 2021 ( AFPAFP / Louisa GOULIAMAKI )

Les passionnés d'astronomies de la région Pacifique ont assisté mercredi au spectacle céleste exceptionnel de la "super Lune", à l'occasion d'une éclipse lunaire totale.

De l'Australie au centre de l'Amérique du Nord, les amateurs ont pu découvrir, à condition bien sûr que le ciel fût dégagé, une énorme Lune brillante de couleur rouge-orange : en soirée à Sydney, avant l'aube à Los Angeles, lorsque cet astre s'est entièrement retrouvé dans l'ombre de la Terre.

Surtout qu'à la différence d'une éclipse solaire, ce phénomène ne présente aucun danger pour la vue.

Celui-ci s'est produit entre 11H11 et 11H25 GMT quand cette première éclipse lunaire totale en deux ans a coïncidé, comme cela arrive une fois par décennie, avec le moment où la Lune était à son périgée, le point le plus proche de notre planète.

La couleur de l'astre lunaire a alors foncé pour devenir rouge, rappelant les lueurs visibles à l'heure du lever ou du coucher du soleil.

Assez proche de la Terre, à 360.000 km, la Lune est apparue 30% plus lumineuse et 14% plus grande qu'à son point le plus éloigné, à 50.000 km de là.

- Très visible à Sydney, nuages sur Hong Kong -

A Sydney, où la visibilité était très bonne, les curieux se sont massés le long du port.

"L'intérêt a été très grand", a souligné Andrew Jacobs, de l'Observatoire de cette ville.

Le phénomène de l'éclipse lunaire du 26 mai et ses phases ( AFP / )

La compagnie aérienne australienne Qantas a de son côté organisé un vol unique de deux heures et demie, le "Supermoon Scenic Flight".

L'avion est parti de Sydney vers l'est, au-dessus du Pacifique, afin d'offrir une vue imprenable aux privilégiés à son bord.

Pour ceux qui souhaitaient profiter à plein de ce spectacle très rare, M. Jacobs a estimé que c'était en "Australie, en Nouvelle-Zélande et dans une grande partie du Pacifique" qu'il devait être le plus saisissant.

A Hong Kong, en revanche, des nuages ont partiellement obscurci le ciel lorsque l'événement est survenu.

Une Super Lune au-dessus de Santa Monica, le 26 mai 2021 en Californie ( AFP / Frederic J. BROWN )

"Ce n'est pas aussi rouge que je le pensais", a commenté Chui Yiu-chun, un jeune élève présent sur le port.

Quant au continent américain, ses populations, ne pouvaient pas "nécessairement voir toutes les parties de l'éclipse", a souligné Andrew Jacobs

Selon Bill Cooke, de la Nasa, "les habitants d'Hawaï et des îles Aléoutiennes (situées au sud-ouest de l'Alaska) devaient toutefois être en mesure d'observer l'intégralité de cette "super Lune".

Ce qui ne devait pas être le cas en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

Par le passé, les éclipses, qu'elles aient été lunaires ou solaires, n'ont pas toujours été aussi chaleureusement accueilles.

Une Super Lune au-dessus de Nicosie, le 26 mai 2021 ( AFP / Roy ISSA )

Dans beaucoup de cultures, elles étaient même carrément de mauvais augure, en particulier chez les Incas, tandis que certaines communautés aborigènes australiennes y voyaient le signe que quelqu'un qui était parti avait été blessé ou tué.

Ceux qui ont manqué le spectacle de mercredi devront attendre 2033 pour assister à la prochaine "Lune de sang", ainsi que la désignent les Américains.

