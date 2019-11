« Les habitants de Chanteloup sont à 98 % remarquables »

Deux jours après le drame, le sourire est revenu. Dans la caserne des pompiers de Chanteloup-les-Vignes, qui jouxte l'Arche, l'école de cirque qui s'est transformée en brasier samedi soir, le ministre de l'Intérieur s'apprête à prendre la parole. Madame la maire, elle, est au téléphone : c'est Jean-Louis Borloo. Elle sourit. Et son sourire semble effacer les états de dégoût, de colère et de désespoir qu'elle a traversés ces dernières 48 heures. Le hasard (ou pas ?) veut que ce soit Borloo, l'auteur du plan Banlieues retoqué par le président, qui l'appelle au moment où la banlieue s'invite par surprise dans l'agenda du gouvernement.Catherine Arenou (divers droite) a toujours été proche de l'ancien ministre de la Ville de Chirac, qui s'était penché sur le cas de cette petite ville des Yvelines dès 2003 avec son plan de rénovation urbaine. D'abord adjointe à la politique de la ville auprès de l'ancien maire Pierre Cardo, cette petite brune à franche de 66 ans, au franc-parler inimitable, a fini par se laisser convaincre de se présenter aux municipales de 2009. « Il aura fallu trois heures de discussion dans ma cuisine », raconte l'ancien édile, fier d'avoir laissé les clés à quelqu'un d'« honnête », qui « aime sa ville et bosse énormément ». « Ce n'était pas son truc d'être élue, mais c'était la seule dans l'équipe à avoir les épaules ; faut quand même être costaud pour tenir la ville ! »« T'es contente, t'es...