Les grèves les plus longues des trentes dernières années

Si la grève de 1995 contre la réforme des retraites est souvent citée, la grève la plus longue est plus ancienne : 28 jours en 1986/1987.

Des centaines de personnes manifestent contre la réforme des retraites, le 19 décembre 2019 à Nantes. ( AFP / LOIC VENANCE )

Seizième jour de grève contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron ce vendredi 20 décembre. Alors que les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation nationale le 9 janvier 2020, laissant penser une installation du mouvement dans la durée, à ce stade, cette mobilisation n'est pas la plus longue qu'ait connue la France au cours des trente dernières années.

28 jours de grève en 1986/1987, sans trêve de Noël

La grève la plus dure s'est jouée à la SNCF. Motif de la mobilisation : défendre les salaires et les conditions de travail. Au total, la grève a duré 28 jours, sans trêve de Noël, entre le 18 décembre 1986 et le 15 janvier 1987. Début janvier 1987, le mécontentement gagne d'autres services publics, RATP et EDF en tête, tandis qu'à la SNCF le mouvement s'essouffle à partir du 9. La direction de la SNCF parle de "modernisation" tandis que les cheminots affirment revenir au travail "la rage au ventre" avec l'impression de ne pas avoir été entendus.

22 jours de grève contre la réforme des retraites en 1995

La grève contre le projet de réforme d'Alain Juppé, qui porte notamment sur les régimes de retraites des fonctionnaires et des agents de services publics, paralyse le trafic de la SNCF et de la RATP pendant 22 jours, du 24 novembre au 15 décembre 1995. Les fonctionnaires observent également plusieurs journées de grève et les manifestations se multiplient. Alain Juppé renonce finalement à la réforme des retraites tout en maintenant le reste de son plan de redressement de la Sécurité sociale.

En 2010, 15 jours de grève pour le fret, 17 pour les retraites

Le projet de réforme des retraites du gouvernement de François Fillon, prévoyant le report de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, déclenche une mobilisation interprofessionnelle qui met à l'arrêt la SNCF pendant 17 jours en octobre. L'entreprise ferroviaire avait déjà connu deux semaines de grève en avril contre une réorganisation de son activité fret. Des blocages de raffineries, de terminaux portuaires et de dépôts de carburant mettent à sec une station service sur trois au plus fort des grèves en octobre.

Evolution du nombre de journées de grève en moyenne par agent SNCF lors de mouvements sociaux chaque année depuis 1947 selon la compagnie ferroviaire ( AFP / )

En 2018, 36 jours de grève répartis sur 3 mois

Du 3 avril au 28 juin 2018, les cheminots de la SNCF mènent une grève marathon d'un format inédit : deux jours d'arrêt de travail sur cinq. Au total, la grève dure 36 jours, répartis sur trois mois. Ce mouvement perturbe des voyages pendant les vacances scolaires de printemps et coïncide avec certaines journées de grève pour les salaires à Air France (15 jours entre fin février et mai). Le mouvement s'effrite au fil du temps et ne parvient pas à bloquer la réforme qui va transformer la SNCF en société anonyme et mettre fin aux recrutements au statut à partir du 1er janvier 2020.

De nombreuses grèves de deux semaines

La SNCF a connu plusieurs autres grèves de deux semaines, comme en mars-avril 2001 lorsque les agents de conduite contestaient un projet de réorganisation de l'entreprise ou en juin 2014 contre une réforme ferroviaire. En juin 2016, les cheminots s'étaient mobilisés pour la défense de leur régime spécial, à quelques jours de l'Euro de football et en pleine contestation contre la loi travail.

Les pilotes d'Air France ont pour leur part fait grève pendant 14 jours en septembre 2014 pour s'opposer à un projet de développement de la filiale à bas coût Transavia France.