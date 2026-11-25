Les Grecs dans la rue face à la vie chère et aux faibles salaires

Manifestation devant le parlement grec à Athènes, le 25 novembre 2026 ( AFP / Aris MESSINIS )

Au moins 14.000 personnes sont descendues dans la rue mercredi en Grèce pour réclamer des hausses de salaire face à la vie chère portée par une forte inflation dans un pays où les émoluments restent bas.

"Il y a des gens qui, dès le 10 ou 15 du mois, n'ont plus d'argent", a déploré Fotini, 55 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, dans le cortège à Athènes. "En Grèce, celui qui n'a pas d'argent meurt".

"Nous sommes contraints de nous serrer la ceinture pour parvenir à boucler chaque mois", a renchéri Kostas Tzatzanis, 82 ans, un ingénieur à la retraite, qui a répondu à l'appel des syndicats des fonctionnaires en grève pour 24 heures.

Des manifestations se sont déroulées dans tout le pays : quelque 10.000 personnes au total dans la capitale grecque et environ 4.000 à Thessalonique, deuxième ville du pays, selon la police.

"Nous ne nous résignons pas à la vie chère, aux salaires gelés, à la précarité énergétique, à la situation dramatique des services publics de santé et d'éducation", a affirmé la Confédération des syndicats des fonctionnaires (Adedy) dans un communiqué.

Les transports sont également perturbés dans toute la Grèce avec des arrêts de travail dans le métro d'Athènes et des perturbations des trains de banlieue.

Tous les ferries et navires sont également à quai durant 24 heures. Aucun vol n'est par ailleurs assuré dans 15 aéroports régionaux.

"Payer ou se nourrir"

Le renchérissement du coût de la vie et la faiblesse des salaires constituent les principales doléances et inquiétudes des Grecs alors que des élections législatives se profilent au printemps prochain.

Manifestants et membres des syndicats manifestent à Athènes le 25 novembre 2026 ( AFP / Aris MESSINIS )

"Il y a quinze ans, je touchais une pension de 1.500 euros et aujourd'hui, mon pouvoir d'achat représente moins d'un tiers de ce qu'il était alors", a également indiqué M. Tzatzanis, affirmant ne "rien" attendre du Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis au pouvoir depuis 2019 et qui vise un troisième mandat l'an prochain.

"Après vingt ans de carrière, avec un master et un doctorat, je gagne 1.400 euros par mois", a expliqué Despina Koutsoumba, 52 ans, du syndicat des archéologues grecs.

"On en arrive à devoir choisir entre payer les factures d'électricité ou se nourrir", a ajouté celle qui est propriétaire de son logement. "Si je devais payer un loyer, je ne pourrais pas vivre".

A Thessalonique, Fotis Andreasidis, un fonctionnaire de 46 ans, dresse un constat similaire : "On ne peut pas nous répéter chaque année que l'économie se porte mieux alors que nous ne le constatons pas dans notre vie quotidienne".

"Résilience"

La Grèce, qui a connu un recul du chômage avec un taux de 7,6 % en septembre, devrait enregistrer cette année une croissance supérieure à la moyenne européenne à 1,8 % - contre 1,1 % dans la zone euro, selon la Commission européenne.

Selon Kyriakos Mitsotakis, le Produit intérieur brut (PIB) devrait même croître de 2,3 % en 2027.

Mais le salaire minimum, quoique revalorisé ces dernières années, atteint 968 euros brut par mois alors que les prix du logement se sont envolés notamment à Athènes, tirés par le "boom" du tourisme après la pandémie de covid-19.

Le cortège à Thessalonique, en Grèce, le 25 novembre 2026 ( AFP / Sakis Mitrolidis )

De nombreux Grecs se débattent en outre avec une inflation qui a fortement augmenté à 5,7 % en octobre sur un an, selon l'Autorité nationale des statistiques Elstat.

Cette hausse est portée par le renchérissement des prix de l'énergie à l'instar de plusieurs pays de l'UE mais aussi des transports et des produits de base comme les légumes et la viande qui augmentent plus vite que l'inflation moyenne.

Le Premier ministre, qui a reconnu que la vie chère constituait "le grand défi" de la Grèce, a affirmé mercredi que "les salaires et les retraites bénéficieront d'une nouvelle revalorisation" à partir de début 2027.

Insistant sur la "résilience de l'économie dans un contexte d'incertitude mondiale", le chef du gouvernement a assuré vouloir porter "le salaire minimum à 1.000 euros début 2028".