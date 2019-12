Les gratte-ciel chinois n'arrivent plus à grandir

Après des années d'argent facile, le resserrement de l'accès au crédit en Chine met les projets de prestige à la peine.

Ils devaient détrôner la Shanghaï Tower, qui domine le ciel chinois, du haut de ses 632 mètres. Mais de Suzhou, à l'ouest de Shanghaï, à Wuhan, dans le centre de la Chine, des projets de tours démesurées pointent encore vers le ciel les barres de métal des échafaudages, couronnes d'épines qui révèlent les tracas des promoteurs immobiliers chinois. Ainsi, à Wuhan, grosse ville traversée par les eaux grises du Yangzi, dans le Hubei, China Construction Third Engineering Bureau a annoncé, le 30 octobre, qu'il suspendait la construction d'une tour, faute de paiements par l'un des principaux promoteurs chinois, Greenland Group, rapporte le Financial Times. D'après le quotidien anglais, plus d'une douzaine de gratte-ciel prévus pour dépasser les 300 mètres sont suspendus ou en retard dans l'empire du Milieu actuellement. Ces projets de prestige, particulièrement coûteux, sont les plus exposés aux retournements de conjoncture, notamment en cas de resserrement des conditions du crédit.

Autre projet stoppé dans les airs : le Zhongnan Center, à Suzhou, ville célèbre pour ses jardins et ses canaux. La tour devait être la deuxième la plus haute du monde, à 729 mètres, après la Burj Khalifa (828 mètres), à Dubaï. Mais la construction a été stoppée peu de temps après le début des travaux, en 2015. Même à l'autre bout du monde, à Los Angeles, un projet de trois tours en plein quartier d'affaires est en suspend, faute de paiement par Oceanwide Holdings, un promoteur basé à Pékin, poursuivi en justice par plusieurs sous-traitants américains.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr