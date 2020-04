Les grands propriétaires doivent en faire plus pour les entreprises, prévient Le Maire

Le ministre de l'Economie est venu en renfort des commerçants, entrés dans un conflit de plus en plus ouvert avec leurs propriétaires, en particulier du côté des centres commerciaux, estimant que "les grandes foncières (devaient) faire des efforts" en cette période de crise.

Bruno Le Maire, le 8 avril 2020, à Paris. ( POOL / IAN LANGSDON )

Comment payer son loyer quand on voit son activité ralentie, voire totalement interrompue par les mesures de lutte contre le Covid-19 ? La question de pose pour de nombreuses entreprises, en particulier pour les commerces contraints depuis un mois à la fermeture car jugés non essentiels à la vie du pays.

Dès le début du confinement, le président Emmanuel Macron a fait une promesse : les loyers des petites entreprises en difficulté seraient suspendus. Mais par la suite, le gouvernement n'a guère donné de détails. Il s'est abstenu de prévoir des mesures coercitives et a laissé s'organiser les commerces et leurs propriétaires, parmi lesquels les grandes foncières qui exploitent les centres commerciaux.

"J'ai trop de retours de difficultés, encore, sur lesquelles les grandes foncières ont les réponses, peuvent les apporter et doivent les apporter", a regretté mardi 14 avril Bruno Le Maire. "On parle beaucoup des banques qui doivent faire des efforts, des assureurs... Il y a les grandes foncières aussi qui doivent faire des efforts" , a déclaré sur RMC le ministre de l'Economie. "Les grandes foncières peuvent et doivent faire plus pour aider ceux qui ne peuvent pas payer leurs loyers aujourd'hui" , a-t-il insisté, annonçant pour cette semaine des discussions entre le secteur et le gouvernement.

Conflit ouvert

En tenant ces propos, le ministre de l'Economie vient en renfort des commerçants, entrés dans un conflit de plus en plus ouvert avec leurs propriétaires, en particulier du côté des centres commerciaux.

Ces derniers ont provoqué une escalade la semaine dernière en détaillant les mesures qu'ils comptaient prendre en matière de loyers, via leur fédération, le Conseil national des centres commerciaux (CNCC). Refusant toute mesure généralisée, l'organisme fait la distinction entre petits commerces, pour lesquels il recommande un étalement des loyers sur deux ans, et les grandes enseignes, dont il exige un paiement normal. Entre les deux, pour les entreprises moyennes, il privilégie le cas par cas mais demande au moins le versement habituel des charges.

"Les bailleurs, qu'ils soient petits ou grands, chacun à leur échelle, portent de lourds investissements essentiellement financés par des dettes (...) qui rendent crucial le respect des dates d'exigibilité des loyers et charge", souligne dans un communiqué le CNCC.

Mais cette ligne, de "responsabilité" et "d'efforts collectifs", n'est pas du tout celle des commerçants, qui demandent un report général des échéances, voire une annulation pure et simple des loyers dans les cas les plus difficiles. "Ces propositions (sont) totalement inadaptées à la profondeur de la crise que nous traversons, et irrespectueuses au regard des efforts supportés par l'Etat, les commerçants et les salariés", a répondu dans un communiqué l'Alliance du commerce, qui rassemble plusieurs fédérations.

Elles "dénoncent l'absence totale de solidarité des bailleurs qui marque un profond mépris", poursuit l'Alliance, évoquant un discours "en décalage complet avec la réalité de la situation économique et sociale".

Les assureurs en renfort ?

Quelles armes a désormais le gouvernement, placé en position d'arbitre par les commerçants ? Ils lui demandent de faire en sorte qu'aucun bail ne puisse être résilié unilatéralement si le loyer n'est pas payé.

L'inspiration pourrait venir des assureurs, un autre secteur accusé d'inflexibilité ces dernières semaines, y compris par le gouvernement. Plusieurs entreprises reprochent aux compagnies de ne pas vouloir indemniser les pertes liées à la crise.

Si les assureurs refusent toujours d'aller aussi loin, ce qui mettrait en danger tout leur modèle, ils vont verser plusieurs centaines de millions d'euros au fonds public destiné à aider les entreprises en difficulté. "Les loyers des commerces (...) pourraient parfaitement être pris en compte dans ce fonds", a avancé M. Le Maire.