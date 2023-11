Les grands groupes prépondérants parmi les multinationales françaises

Les grands groupes dominent largement la présence des multinationales françaises à l'étranger et ont représenté 83% du chiffre d'affaires réalisé en dehors de la France par ces firmes en 2021, selon une étude de l'Insee publiée mardi.

En 2021, la France comptait 6.232 multinationales (hors services non marchands et bancaires) qui réalisaient 52% de leur chiffre d'affaires consolidé à l'étranger et qui y employaient 6,9 millions de personnes (soit 56% des effectifs).

Leurs effectifs se répartissaient entre 51.000 filiales implantées dans 190 pays, a détaillé l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Parmi ces firmes, 196 grands groupes employant plus de 5.000 personnes ou réalisant plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires pesaient à eux seuls 83% du chiffre d'affaires accompli à l'étranger, via 43% de ces filiales. Ils employaient 76% des effectifs.

Le chiffre d'affaires annuel consolidé effectué à l'étranger atteignait 1.566 milliards d'euros en 2021.

Si les grandes entreprises réalisent la plus grosse part de leur chiffre d'affaires à l'étranger, ce n'est pas le cas des firmes de taille intermédiaire, moyenne ou petite, qui elles le réalisent majoritairement en France.

En termes de zones d'implantations des entreprises françaises, les Etats-Unis arrivent en tête avec 5.200 filiales, suivis par l'Allemagne (4.100) et le Royaume-Uni (3.700), ces trois pays captant 36% du chiffres d'affaires total effectué à l'étranger.

Avec l'Italie, la Chine et l'Espagne, qui viennent compléter le haut du tableau, ces pays concentrent 54% du chiffre d'affaires.

Les effectifs des entreprises françaises à l'étranger se trouvent principalement aux Etats-Unis (754.000 salariés), en Inde (520.000) et au Brésil (518.000).

Mais l'Union européenne (hors France) "reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises" avec 2,3 millions de salariés, soit 33% des effectifs.

Au sein de l'UE, les entreprises françaises comptent 451.000 salariés en Allemagne, 412.000 en Espagne et 300.000 en Italie.