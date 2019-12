Les grands groupes dominent largement la présence française à l'étranger

La présence des firmes françaises à l'étranger, au nombre de 4.900, est très largement dominée par 160 grands groupes qui comptent à eux seuls pour 83% du chiffre d'affaires cumulé à l'étranger par ces multinationales, montre une étude publiée vendredi par l'Insee.

Au total, les multinationales françaises, hors services bancaires et non marchands, réalisent 51% de leur chiffre d'affaires total consolidé à l'étranger et emploient 6 millions de personnes dans 43.600 filiales.

Les 160 grands groupes ont cumulé 1.037 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017 et la moitié d'entre eux étaient implantés dans au moins dans 14 pays étrangers.

Si les grandes entreprises réalisent la plus grosse part de leur chiffre d'affaires à l'étranger, ce n'est pas le cas des firmes de taille intermédiaire, moyenne ou petite, qui elles le réalisent majoritairement en France, relève l'Institut national des statistiques.

L'économie française est caractérisée par un nombre relativement faible d'entreprises de taille intermédiaire et de PME exportatrices, notamment par rapport à l'Allemagne et à l'Italie.

En termes de zones d'implantations des entreprises françaises, les Etats-Unis arrivent en tête, avec 217 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé, devant l'Allemagne (104 milliards d'euros) et le Royaume-Uni (98 milliards), précise l'Insee.

Les effectifs des entreprises françaises à l'étranger se trouvent principalement aux États-Unis (662 000 salariés), en Chine (514 000) et au Brésil (426 000), détaille l'étude.

Mais l'Union européenne prise comme un tout "reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises" avec 2,3 millions de salariés soit 38% des effectifs. Au sein de l'UE, les entreprises françaises comptent 409.000 salariés en Allemagne, 392.000 au Royaume-Uni et 349.000 en Espagne.