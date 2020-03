Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les grands événements sportifs affectés par le coronavirus Reuters • 24/03/2020 à 18:14









LES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS AFFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS (Reuters) - De grandes manifestations sportives à travers le monde ont été annulées ou reportées en raison de la pandémie de coronavirus dont le bilan à ce stade s'élève à plus de 377.000 cas de contaminations et 16.500 décès. Voici une liste des principaux événements sportifs qui en ont été affectés: JEUX OLYMPIQUES Les Jeux olympiques de Tokyo prévus du 24 juillet au 9 août vont être reportés en 2021 à la suite d'un accord en ce sens trouvé par le Japon et le Comité international olympique (CIO), en raison de la pandémie de coronavirus. C'est la première fois dans l'histoire de l'olympisme moderne que des Jeux sont reportés. La traditionnelle cérémonie d'allumage de la torche s'était auparavant déroulée le 12 mars sur le site antique grec d'Olympie sans spectateurs, tout comme la cérémonie d'arrivée de la flamme à Tokyo. FOOTBALL Les finales de la Ligue des champions et de la ligue Europa, prévues en mai, ont été le 23 mars officiellement reportées à une date indéterminée en raison de la pandémie de coronavirus. Initialement prévu du 12 juin au 12 juillet dans une douzaine de pays, l'Euro de football a été repoussé le 17 mars d'un an, du 11 juin au 11 juillet 2021. C'est la première fois dans l'histoire qu'une phase finale du championnat d'Europe des nations est reportée. Comme l'UEFA, la confédération sud-américaine a décidé le 18 mars de décaler d'un an l'organisation de la Copa America qui se déroulera en Argentine et en Colombie. Les cinq principaux championnats nationaux de football, la Premier League britannique, la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Ligue 1 française, ont également été suspendus. ATHLÉTISME Les trois premières étapes de la Ligue de Diamant prévues au printemps au Qatar et en Chine ont été reportées le 17 mars. Les championnats du monde indoor d'athlétisme ont été reportés d'un an et auront finalement lieu à Nankin (Chine) du 19 au 21 mars 2021, ont annoncé les organisateurs le 12 mars. Les marathons de Paris et de Londres ont été reportés à octobre, ont annoncé début mars les organisateurs. Les organisateurs du marathon de Boston ont décidé de reporter l'épreuve prévue le 20 avril au 14 septembre. Les Penn Relays, le plus ancien et le plus important meeting d'athlétisme des Etats-Unis, prévus du 23 au 25 avril, ont été annulés pour la première fois en 125 ans d'existence. BASKET BALL Le championnat professionnel NBA nord-américain de basket et le championnat NHL de hockey ont été suspendus le 12 mars. Les compétitions de l'Euroleague et de l'Eurocup ont été suspendues le 12 mars. BOXE Les tournois de qualification pour les Jeux de Tokyo dans la discipline en Europe et aux Etats-Unis ont été suspendus le 16 mars. CYCLISME Les organisateurs de l'UAE Tour ont annulé le 28 février les deux dernières étapes de la course cycliste à Abou Dhabi après le test positif de deux coureurs italiens au coronavirus. Le Paris-Nice s'est achevé un jour plus tôt après l'annulation de la huitième étape le 13 mars. Le Giro italien, dont le départ était programmé à Budapest le 9 mai, a été reporté. Toutes les courses cyclistes prévues jusqu'à fin avril en France et en Espagne ont d'ores et déjà été annulées. GOLF Le Masters de golf, prévu du 9 au 12 avril, a été reporté le 13 mars à une date ultérieure. Le PGA Championship de golf a également été reporté le 17 mars avec un espoir de reprise cet été. FORMULE UN Le championnat de Formule Un pourrait être ramené cette saison à seulement 15 courses après l'annulation du Grand Prix d'Australie et le report de ceux de Bahrein, du Vietnam et de Chine. Les organisateurs ont déclaré le 13 mars que les épreuves en Europe pourraient débuter à la fin mai. En MotoGP, quatre courses prévues au Qatar, en Thaïlande, au Texas et en Argentine, ont été déprogrammées, dont la dernière le 11 mars. Les 24 Heures du Mans ont été reportés le 18 mars du 19-20 septembre. RUGBY Le 5 mars, quatre matches du Tournoi des Six Nations ont été reportés en octobre, dont un France-Irlande. L'European Professional Club Rugby (EPCR) a annoncé le 16 mars le report des demi-finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Le championnat français de TOP 14 de rugby a lui été suspendu le 13 mars. NATATION L'Euro de natation European Aquatics Championships, prévu initialement du 11 au 24 mai à Budapest, a été déprogrammé au mois août. TENNIS Les organisateurs de Roland-Garros ont annoncé le 17 mars le report du tournoi du Grand Chelem du 20 septembre au 4 octobre. Tous les matches ATP et WTA ont par ailleurs été suspendus jusqu'au 7 juin. Le 11 mars, la phase finale de la Fed Cup prévue en avril a été reportée. SPORT D'HIVER Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a remporté le 12 mars la Coupe du monde messieurs de ski alpin après l'annulation des deux dernières courses de la saison à Kranjska Gora (Slovénie) en raison de la pandémie de coronavirus. La Fédération française de ski a annoncé le 13 mars l'annulation de toutes les compétitions. Le championnat du monde de hockey sur glace prévu en Suisse en mai a été annulé le 21 mars. (Données compilées par Shrivathsa Sridhar, Rohith Nair, Hardik Vyas et Simon Jennings à Bangalore, Amy Tennery à New York, Andrew Both à Cary, Robert Muller à Prague, Gene Cherry à Raleigh et Frank Pingue à Toronto; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.