Les grandes victoires facilitent-elles la fécondation ?

En donnant naissance à un enfant neuf mois et un jour après la victoire de Liverpool face au Barça en C1 (4-0), les femmes de Mohamed Salah et de Jordan Henderson ont rappelé le lien étroit qui existe entre succès et fécondation.

Le baby-boom islandais

Est-ce bon de faire l'amour avant un match ?

A priori, la probabilité pour que deux joueurs d'une même équipe voient leurs compagnes respectives accoucher le même jour est mince. C'est pourtant ce qui est arrivé à Mohamed Salah et Jordan Henderson. Et à y regarder d'un peu plus près, cela n'a rien d'étonnant puisque leurs enfants sont nés neuf mois et un jour après la folle victoire de Liverpool face au Barça (4-0) en demi-finale retour de Ligue des champions. Simple coïncidence ? Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que Mohamed Salah et Jordan Henderson ne sont pas les seuls à avoir profité d'un évènement sportif pour procréer.Comme Mohamed Salah et Jordan Henderson, les Parisiens Lucas Moura (grand spécialiste de l'amour) et Marquinhos avaient respectivement eu leur premier enfant neuf mois après la victoire face au Barça en Ligue des champions (4-0) un soir de Saint-Valentin 2017. Et les footballeurs ne sont pas les seuls concernés, puisque l'Islande a vu le pays battre son record de natalité en une journée neuf mois après le succès des coéquipiers de Gylfi Sigurðsson contre l'Angleterre à l'Euro 2016 (2-1). De là à imaginer que la joie extrême mènerait plus facilement à la fécondation ? Ce n'est pas vraiment l'avis de Marie, sage-femme en région toulousaine : "Et ce n'est pas Gerard Piqué, qui un soir deface au PSG avait balancé "", qui dira le contraire. Toutes ces naissances s'expliqueraient donc par le nombre de relations sexuelles et non par la joie. Psychologue et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com