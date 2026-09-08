Les grandes ambitions de Maxime Lopez avec le Paris FC

Le défi est lancé. Invité de l’émission Rothen s’enflamme lundi sur RMC, le milieu de terrain du Paris FC Maxime Lopez a dévoilé les ambitions du club du sud de la capitale : « Bien sûr qu’il faut être ambitieux lorsque l’on a un projet comme le nôtre, mais restons lucides. Nous savons que nous sommes attendus et aujourd’hui nous avons une équipe qui peut aspirer à la Ligue des champions » . Des déclarations hâtives pour certains, logiques pour d’autres au vu du beau début de saison des hommes de Liam Rosenior.

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MB pour SOFOOT.com