Les Grand Prix MotoGP d'Italie et de Catalogne reportés par Francisco Rodriguez (iDalgo) La série noire se poursuit pour le championnat du monde moto qui n'a toujours pas démarré en MotoGP : le Grand Prix d'Italie et le Grand Prix de Catalogne, prévus respectivement prévu le 31 mai et le 7 juin, sont à leur tour "reportés" à une date inconnue... Les quatre Grands Prix précédents, les premiers de 2020, ont d'ores et déjà été annulés (Qatar en catégorie MotoGP uniquement) ou reportés en deuxième partie de saison (Thaïlande, Amériques et Argentine en MotoGP, Moto2 et Moto3).

