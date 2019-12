Les goûts musicaux influent sur l'orthographe des jeunes français

Écouter de la musique classique ou du jazz rendrait-il les jeunes meilleurs en orthographe ? Ecouter une sonate de Beethoven ou décrypter les paroles de Booba a-t-il une conséquence sur les notes en dictée ? Ce sont, peu ou prou, les questions sur lesquelles le projet Voltaire s'est penché et qui a délivré une partie de ses conclusions sur l'antenne de BFMTV.Le Projet Voltaire, qui offre des cours personnalisé de remise à niveau en orthographe, a rendu son baromètre 2019 sur "les jeunes et l'orthographe", en se concentrant sur les 15-25 ans. Et parmi les intérêts sondés, la musique. Les résultats de l'étude, menée sur 4 976 répondants, vont à l'encontre de certains préjugés, relaye le portail d'information d'Orange. Lire aussi Les raisons de la réussite scolaire des enfants de profs Décrocher un 20 en dictée serait plus évident pour les jeunes qui écoutent de la musique indie. Ils maîtriseraient en effet "63 % des règles d'orthographe". Un résultat qui s'explique, selon Pascal Hostachy, co-fondateur du Projet Voltaire, par leur curiosité. "Les gens qui écoutent de la musique indie sont des gens explorateurs, curieux, qui vont rechercher de nouveaux horizons, de nouvelles musiques, et cette curiosité on peut imaginer qu'elle s'applique aussi à la langue française, ce qui peut expliquer qu'ils aient un meilleur niveau en langue française",a-t-il développé sur le plateau télé. Les mordus de reggae en bas du classementSur...