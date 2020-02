Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Glasgow Rangers s'imposent à Braga et se hissent en huitième Reuters • 26/02/2020 à 19:59









Les Glasgow Rangers s'imposent à Braga et se hissent en huitième par Hugo Chalmin (iDalgo) Sans trembler, les Glasgow Rangers ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Après un succès 3-2 à la maison lors du match aller, le club écossais est allé s'imposer 0-1 sur la pelouse du Sporting Braga. En première période, les hommes de Steven Gerrard sont privés de ballon comme en témoigne les 63 % de possession de balle en faveur des Portugais. Bien qu'ils n'aient pas le contrôle du ballon, les Gers ne concèdent pas beaucoup d'occasion et ont même la possibilité d'ouvrir le score dans le temps additionnel du premier acte. Sur une faute de main de Melo da Silva, Glasgow obtient un penalty que ne transforme pas Hagi. 0-0 à la pause, tout est encore possible pour le troisième de Liga NOS. Toujours privés de ballons, les Ecossais se montrent réalistes et prennent l'avantage par l'intermédiaire de Kent à la 61e minute. Les Light Blues s'imposent 0-1 et avec un score cumulé de 4-2 en leur faveur, ils accèdent aux huitièmes de finale. De son côté, Braga peut nourrir des regrets vis-à-vis du match aller. Les joueurs de Ruben Amorim menaient 0-2 à la 60e minute avant de concéder trois buts en l'espace d'un quart d'heure.

