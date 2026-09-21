Les Girondins ont (re)joué au foot et ils ont gagné

Les Girondins ont (re)joué au foot et ils ont gagné

Après des mois à jouer devant les tribunaux, Bordeaux a enfin rejoué au football. Et plutôt correctement, en plus. Pour leur premier match officiel de la saison, les Girondins se sont imposés 4-0 à Saintes , en Coupe de France. L’équipe était largement composée de jeunes joueurs locaux. Pas de quoi régler tous les problèmes du club, mais au moins, celui-là est gagné.

Les Girondins toujours dans le flou

Rétrogradé administrativement en championnat régional, Bordeaux ne sait toujours pas officiellement dans quelle division il évoluera cette saison . Le club pourrait toutefois éviter le pire : un accord avec un repreneur américain est en discussion et pourrait permettre d’éviter la liquidation judiciaire.…

AC pour SOFOOT.com