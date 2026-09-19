Les Girondins de Bordeaux vont enfin pouvoir lancer leur saison
Un match, donnez-nous juste un match. Alors qu’ils ne savent toujours pas dans quel championnat ils pourront (ou non) évoluer cette saison, les Girondins de Bordeaux ont enfin une rencontre de calée dans leur calendrier . Repoussé en raison de difficultés d’organisation (notamment financières), le troisième tour de Coupe de France face à l’ES Saintes a été programmé à ce dimanche, 15h.
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