Les Girondins de Bordeaux signent une cinquième victoire consécutive
À part Gérard Lopez, qui peut arrêter les Girondins ?
Cinq matchs, cinq victoires : voici le bilan parfait de Bordeaux jusque-là en Régional 1 cette saison. Les Bordelais l’ont emporté ce dimanche après-midi contre Saint-Médard (1-3) et poursuivent ainsi leur sans-faute, ce qui leur permet au passage de prendre la deuxième place de cette poule B. Cela pourrait être encore mieux d’ici quelques semaines, puisque les Girondins ont encore deux matchs en retard par rapport à leurs concurrents.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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