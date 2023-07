Les Girondins de Bordeaux prolongent leur capitaine

L’âme du club.

Natif de Libourne (Gironde) et formé dans le club au Scapulaire, Yoann Barbet n’a pourtant réalisé ses premières minutes en professionnel avec son maillot de coeur qu’à 29 ans, au début de saison dernière. Passé entretemps par les Chamois Niortais, Brentford et Queen Park Rangers, il avait profité de la descente des Girondins de Bordeaux en Ligue 2 pour se faire une place. Et quelle place ! Rapidement nommé capitaine par David Guion, le défenseur central a été un homme clé de la bonne saison de son équipe avec, notamment, huit buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues.…

EL pour SOFOOT.com