« Les Gilets jaunes sont une épée de Damoclès pour le gouvernement »

Cela faisait des semaines que la colère grondait sur les réseaux sociaux. Le 17 novembre 2018, 282 000 personnes ? selon les chiffres du ministère de l'Intérieur ? enfilent leur gilet jaune pour une première mobilisation, et entreprennent de bloquer routes, ronds-points et autres carrefours. Le point de départ de plusieurs mois de manifestations et d'occupations de ronds-points, mais aussi d'affrontements avec les forces de l'ordre.De samedi en samedi se dessine un mouvement social d'une forme inédite, qui prolifère hors de tout cadre syndical et déstabilise les autorités, qui n'ont pas vraiment de leader à qui s'adresser. Tristan Guerra, politiste à Sciences Po Grenoble, a codirigé une étude sur le profil des Gilets jaunes, publiée dans Le Monde fin janvier. Un an après la naissance des Gilets jaunes, il revient pour Le Point sur les particularités du mouvement, son secret de longévité et son avenir.Le Point : Qu'est-ce qui différencie les Gilets jaunes des mouvements sociaux auxquels on était habitués ?Tristan Guerra : Il y a d'abord le mode de mobilisation. Ils ont commencé par signer des pétitions en ligne contre les prix du carburant, puis ont créé des groupes Facebook pour se rassembler. Cette manière de se mobiliser par les réseaux sociaux est une originalité. On note aussi que le pic de mobilisation est atteint dès le premier rassemblement le 17 novembre. La deuxième particularité, c'est que c'est un mouvement social qui...