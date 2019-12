Les Gilets jaunes seront-ils mobilisés ce samedi ?

Après le jeudi noir, le samedi jaune ? Emmanuel Macron a-t-il eu raison de s'inquiéter d'un éventuel regain de motivation des Gilets jaunes après le succès de la manifestation du 5 décembre ?Dans les faits, un an après les actes III et IV, qui demeureront probablement les plus rassembleurs dans l'histoire du mouvement, l'essoufflement perdure dans les rues. Si trois déclarations de manifestations de groupes apparentés aux Gilets jaunes ont été déposées à la préfecture de police de Paris, selon nos informations, aucun rassemblement d'ampleur ne semble se profiler dans la capitale.Alors que l'année passée, à la même période, fleurissaient les « événements » Facebook comportant plusieurs milliers d'internautes se disant « intéressés » par les manifestations parisiennes, difficile cette fois de trouver des informations sur les réseaux sociaux concernant un point de rassemblement.Interrogés la semaine passée sur notre site, plusieurs figures des Gilets jaunes concédaient d'ailleurs ne pas avoir de mot d'ordre pour cette journée de samedi et préféraient tout miser sur le rassemblement de jeudi contre la réforme des retraites.Un appel à des « manifestations sauvages » la nuit tombée aux Halles, à ParisCertains de ces manifestants en chasuble fluo décideront peut-être de poursuivre leur volonté de convergence des luttes en se greffant, par exemple, à l'appel à manifester de la CGT qui, sous le slogan « Stoppons la politique anti-chômeurs de Macron », organise un rassemblement à partir de 12 heures à Montparnasse.Les choses pourraient néanmoins prendre une autre coloration à la nuit tombée dans la capitale. Un groupe Facebook composé de plusieurs collectifs de Gilets jaunes prévoit de « mener une série de manifestations sauvages » dans le quartier des Halles, à partir de 17 heures et « jusque tard dans la nuit ».« En ce samedi de courses de Noël, le quartier des Halles sera bondé, c'est ...