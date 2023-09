« Les gens me disent “T’es le mec du ralenti, toi !” »

À 30 ans, l’humoriste anglais Karl Porter a vu sa célébration en slow-motion faire le tour des réseaux sociaux et cumuler des millions de vues. Une belle occasion pour se pencher sur la nouvelle célébrité et l'amour pour Liverpool de celui qui a grandi…à Manchester.

Ta célébration en slow-motion est devenue virale récemment. Comment as-tu vécu ce succès soudain ?

Je ne m’attendais vraiment pas à ce que ça prenne des proportions pareilles. Donc ça a été vraiment incroyable. Les retours sont extraordinaires. Ça a été comme des montagnes russes pour moi ces derniers temps. J’ai été interviewé par ESPN l’autre jour ! Le week-end dernier, je me baladais avec ma copine et des potes, et des gens couraient vers moi au ralenti pour me demander une photo !…

Propos recueillis par Paul Piquard pour SOFOOT.com