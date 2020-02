Les gendarmes donnent leurs conseils cyber sur des baguettes de pain

Les gendarmes ont lancé fin 2019 une expérimentation pour le moins insolite : ils ont diffusé leurs conseils d'hygiène informatique sur? des centaines de milliers d'emballages de baguettes de pain. Ce dispositif utilisant des objets du quotidien pour faire passer des messages aux citoyens, nommé R-mess, a été lauréat du 1er prix de la prévention de la gendarmerie.Les 800 000 sachets ont été financés par la plateforme du gouvernement cybermalveillance.gouv.fr et distribués dès la fin du mois d'octobre 2019 par huit groupements de gendarmerie en Charente-Maritime, dans le Finistère, le Gard, l'Isère, la Manche, le Rhône, les Yvelines et les Vosges.Quatre messages clésSur les papiers entourant les baguettes, quatre grands conseils : « attention aux belles promesses » (les petites annonces trop belles pour être vraies, par exemple), « pas de clics hâtifs » (les faux sites utilisent parfois des adresses ne différant que d'un caractère avec le vrai), « ne communiquez pas vos données personnelles » (une banque n'exige jamais un mot de passe par e-mail) et enfin « ne cédez pas au chantage » (lorsqu'on vous menace de diffuser des photos intimes).« Les messages de prévention sont directement liés aux principales infractions commises sur Internet et que nous avons recencées », nous explique la gendarmerie. Le papier fait aussi la promotion du dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance, Acyma (qui édite le...