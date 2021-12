Les futurs astronautes de la Nasa ont déjà la tête dans la Lune

Les dix nouvelles recrues de la Nasa, qui suivront un entraînement de deux ans pour devenir astronautes, à Houston au Texas le 6 décembre 2021 ( AFP / Thomas Shea )

"Aider à construire quelque chose sur la Lune, ce serait génial": Christina Birch, comme les neuf autres astronautes en formation tout juste sélectionnés par la Nasa, rêve déjà d'apporter sa contribution au retour des Américains sur la Lune.

Durant les deux ans d'entraînement intense qui les attend, cet astre sera sans aucun doute dans toutes les têtes. Et il était vraisemblablement au coeur des préoccupations de l'agence spatiale au moment de choisir ces dix Américains, aux profils très divers.

Parmi eux se trouvent notamment des scientifiques de haut niveau. Chris Williams, 38 ans, est un physicien médical ayant notamment travaillé à mieux cibler les rayonnements pour soigner les patients atteints de cancer.

"J'étais très inspiré par les missions vers la Lune quand j'étais enfant, donc le programme Artémis de la Nasa, pour retourner sur la Lune de façon durable, est quelque chose qui me passionne et je suis très enthousiaste à l'idée d'en faire partie", a-t-il confié à l'AFP.

Christina Birch est elle titulaire d'un doctorat en génie biologique. Son rêve d'espace a émergé en lien avec son travail en laboratoire: "En faisant ces expériences avec des cellules et des protéines, et en voyant que des expériences similaires étaient conduites à bord de la station spatiale, je me suis dit +Eh, mais j'ai ces compétences!+"

Chris Williams, 38 ans, est un physicien médical qui travaillait, avant sa sélection par la Nasa pour suivre une formation d'astronaute, à Boston ( NASANASA / Robert MARKOWITZ )

Autre (surprenante) corde à l'arc de cette femme de 35 ans: elle a remporté des médailles avec l'équipe américaine de cyclisme sur piste lors des championnats du monde.

"J'adore avoir un programme d'entraînement vers un objectif important. C'est une chose à laquelle j'ai été très habituée en essayant de me qualifier pour les Jeux olympiques", avec succès, a-t-elle expliqué.

Elle n'a en revanche aucune expérience de vol, contrairement aux nombreux pilotes expérimentés choisis, et attend avec impatience l'entraînement sur des jets.

"Le plus vite que j'ai été, c'est dans un vélodrome, propulsée par moi-même", plaisante-t-elle.

- "Aventure exaltante" -

La Nasa a pour objectif de renvoyer des humains sur la Lune à partir de 2025, et d'y établir une base devant servir à préparer les voyages vers Mars. Pour y arriver, elle a notamment engagé les services d'une société privée, SpaceX, qui doit fournir l'alunisseur.

Christina Birch, 35 ans, est titulaire d'un doctorat en génie biologique, et fait partie des dernières recrues de la Nasa pour suivre un entrainement intensif d'astronaute ( NASANASA / Robert MARKOWITZ )

Signe des temps, l'un des dix futurs astronautes sélectionnés est justement un employé de SpaceX, depuis 2018.

Anil Menon, doyen de la nouvelle promotion à 45 ans, a travaillé en tant que médecin pour les différentes missions de la société d'Elon Musk, ayant envoyé des humains vers la station spatiale internationale.

Lui dont c'était la cinquième candidature pour devenir astronaute a ainsi aidé à extraire le Français Thomas Pesquet de la capsule de la compagnie à son retour sur Terre, après six mois en orbite.

"Cela sera incroyable de pouvoir faire cette expérience moi-même", dit-il. "En tant que médecin, je verrai les choses différemment (...) Je pense que la connaissance médicale permettra aux gens de rester en bonne santé et en sécurité lorsque nous irons là-bas", sur la Lune puis Mars.

Anil Menon a été sélectionné par la Nasa à sa cinquième candidature pour devenir astronaute ( NASANASA / Robert MARKOWITZ )

Né de parents originaires d'Inde et d'Ukraine, il est également habitué à travailler dans de difficiles conditions d'urgence. En 2010, il part en Haïti aider après un séisme dévastateur. Puis, en 2015, il atterrit par hasard au Népal quelques minutes avant un tremblement de terre, où il aidera de nouveau à soigner les patients qui affluent dans des dispensaires locaux.

Les futurs astronautes déménageront au Texas pour leur formation, dispensée au centre spatial Johnson. Ils s'entraîneront aux sorties dans l'espace, développeront des compétences en robotique, apprendront à faire fonctionner et entretenir la Station spatiale internationale, mais aussi à parler russe.

Chris Williams le reconnaît, "ce sera un grand changement pour nos familles. Mais c'est une nouvelle aventure exaltante."

