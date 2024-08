Les fusées Falcon 9 de SpaceX clouées au sol après un incident

Image du premier étage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX se renversant lors de son atterrissage sur une barge en mer après avoir lancé des satellites en orbite, le 28 août 2024 au large de la Floride ( SPACEX / - )

Les fusées Falcon 9 de SpaceX, les plus utilisées par l'entreprise, sont clouées au sol jusqu'à nouvel ordre après un rare incident, ont annoncé mercredi les autorités américaines, alors que deux équipages doivent embarquer sous peu à bord de ce véhicule.

Ce contretemps risque notamment de retarder le décollage de la mission Polaris Dawn, qui a pour but de réaliser la première sortie spatiale privée de l'Histoire. Le lancement a été deux fois reporté ces jours-ci à cause d'un problème technique, puis de la météo. Une nouvelle date est désormais en suspens.

Mercredi avant l'aube, une fusée Falcon 9 transportant des satellites Starlink de l'entreprise -- un service fournissant une connexion satellitaire à internet -- a décollé sans problème depuis la Floride.

Après avoir largué sa cargaison, le premier étage de la fusée est comme d'habitude redescendu pour se poser sur une barge en mer. Ce processus, la grande innovation de SpaceX, permet à l'entreprise de réutiliser cette partie du véhicule et ainsi casser les coûts.

Mais une vidéo de la manoeuvre a montré le premier étage prenant feu au moment d'atterrir sur la barge, puis basculant sur le côté. Il s'est "renversé", a ensuite confirmé l'entreprise du milliardaire Elon Musk sur X, en précisant qu'il s'agissait du 23e vol de l'engin.

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a ensuite annoncé réclamer "une enquête" sur l'incident.

"La reprise des vols de la fusée Falcon 9 est conditionnée au fait que la FAA détermine que tout système, processus ou procédure lié à l'anomalie n'affecte pas la sécurité publique", a déclaré l'agence.

Selon la presse spécialisée, la dernière fois qu'un premier étage de la fusée Falcon 9 n'avait pas réussi à se poser remontait à il y a plus de trois ans, et l'entreprise avait depuis réussi plus de 260 fois de suite la manoeuvre.

En juillet, la fusée avait déjà été clouée au sol durant deux semaines environ après un incident différent: une fuite sur le deuxième étage de la fusée. La FAA avait alors également mené une enquête avant de permettre la reprise des vols.

Fin septembre, une fusée Falcon 9 doit faire décoller deux astronautes pour les acheminer jusqu'à la Station spatiale internationale (ISS).

Cette mission, nommée Crew-9, doit assurer la rotation régulière de l'équipage de l'ISS, avec une spécificité: elle doit aussi ramener sur Terre en février deux autres astronautes, dont le vaisseau initial, conçu par Boeing, ne s'est finalement pas révélé assez sûr pour le voyage retour.