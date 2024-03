Les funérailles de Frédéric Mitterand auront lieu mardi à Paris

Frédéric Mitterrand, alors ministre de la Culture, au festival du film de Venise le 2 septembre 2009 ( AFP / Damien MEYER )

Les obsèques de l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand, mort jeudi à l'âge de 76 ans, auront lieu mardi à l'Église Saint-Thomas-d’Aquin à Paris, a annoncé sa famille à l'AFP.

La messe aura lieu à 15H00 et sera ouverte au public. Une crémation aura lieu dans les jours qui suivront dans l’intimité familiale, a-t-elle précisé.

Neveu de l'ancien chef de l'Etat François Mitterrand, ministre sous le président Nicolas Sarkozy et homme de télévision, Frédéric Mitterrand est mort après une lutte de "plusieurs mois contre un cancer agressif", selon sa famille.

Dans un communiqué, l'Elysée a salué vendredi "un serviteur de l’État et un grand conteur du siècle, qui savait faire vivre les imaginaires qui nous constituent, et qui nous relient".

De nombreuses personnalités politiques lui ont rendu hommage. C'était "un homme profondément cultivé et délicat, un être à part, sensible et attachant, une personnalité inclassable si loin de la vie partisane", a salué Nicolas Sarkozy.

Cinéphile et animateur d'émissions comme "Etoiles et toiles", Frédéric Mitterrand était aussi écrivain. Il avait créé la polémique en 2005 en faisant le récit de ses errances sexuelles et tarifées en Thaïlande et au Maghreb, sa "mauvaise vie".

Il s'était défendu publiquement de toute relation avec des mineurs ou d'apologie de la pédocriminalité.