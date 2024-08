Les frères Gallagher reforment Oasis et mettent le monde de la musique en ébullition

Liam et Noel Gallagher du groupe britannique Oasis en concert à Benicasim, en août 2005, en Espagne ( AFP / JOSE JORDAN )

Après 15 ans de brouille, les frères ennemis du rock anglais, Liam et Noel Gallagher, ont mis leurs fans et le monde de la musique en ébullition mardi avec l'annonce d'une tournée mondiale du groupe mythique de la Britpop en 2025.

Arriveront-ils à se supporter cette fois? Le retour du duo qui avait renoncé à partager la scène à la suite d'une énième dispute avant un concert parisien en 2009 a été rendu officiel avec une vidéo sur les réseaux sociaux intitulée: "It's happening!" ("C'est confirmé!").

"Les armes se sont tues. Les étoiles se sont alignées. La grande attente est terminée. Venez voir. Ce ne sera pas télévisé", a indiqué le groupe, qui a publié pour l'occasion une nouvelle photo de Liam, 51 ans, et Noel, 57 ans, en noir et blanc, côte à côte en blouson sombre

La tournée de 14 dates débutera le 4 juillet à Cardiff, au Pays de Galles, avec quatre shows des quinquagénaires dans leur ville natale de Manchester et autant au stade de Wembley à Londres.

Après le Royaume-Uni, Oasis se produira en août à Dublin, en Irlande. Il s'agira de la seule date en Europe hors du Royaume-Uni mais "des préparations sont en cours pour emmener +Oasis Live '25+ sur d'autres continents plus tard l'année prochaine", indique le site officiel du groupe.

Les billets pour les dates confirmées seront en vente le 31 août à 09H00 locales (08H00 GMT) au Royaume-Uni et 08H00 (07H00 GMT) en Irlande. Leurs prix sont encore inconnus mais il a déjà été annoncé qu'il ne sera possible d'acheter que quatre places par personne.

- "Prise de conscience" -

La tournée promet "un set plein de classiques" et de réveiller "le charisme, l'étincelle et l'intensité qui n'existe que quand Liam et Noel sont sur scène ensemble".

Elle intervient 30 ans après l'album "Definitely Maybe", sorti le 29 août 1994, qui a lancé Oasis, avec Liam pour chanteur et Noel pour guitariste et compositeur.

Des versions inédites de titres de cet album, tirés des tout premiers enregistrements en studio, doivent sortir vendredi pour marquer cet anniversaire.

Après le succès fulgurant de "Definitely Maybe", Oasis avait atteint le pic de sa popularité avec "(What's the Story) Morning Glory?" sorti en 1995, qui comprend ses tubes comme "Wonderwall" ou "Don't Look Back in Anger".

Après des années de chamailleries, une énième altercation à l'été 2009 dans les loges, avec guitare cassée à la clé, au festival Rock en Seine près de Paris, avait abouti à la séparation du groupe formé en 1991 à Manchester et à la rivalité légendaire avec Blur.

Depuis, les frères ont longtemps échangé des piques via les réseaux sociaux ou la presse, avant une relative accalmie ces derniers temps.

Leur réconciliation, ont-il assuré mardi, n'arrive pas à la suite "d'une grande révélation" mais "d'une prise de conscience graduelle que c'est le bon moment".

- "Nostalgie" -

Les spéculations se sont accélérées ce week-end avec un article du Sunday Times, avant qu'un message sur les réseaux sociaux ne promette une annonce pour mardi matin.

L'industrie musicale se frotte déjà les mains à l'approche d'un événement susceptible d'être "un de ces moments qui ne se produisent qu'une fois par génération", selon les propos du directeur de la fédération du secteur UK Music, Tom Kiehl. Il a relevé la perspective d'importantes retombées pour l'économie britannique, à l'image des dates de la star américaine Taylor Swift cet été.

Sur le plan artistique, le critique rock du Times Will Hodgkinson s'attend à une tournée qui va "susciter au minimum de la nostalgie du milieu des années 90 et au maximum un nouvel enthousiasme pour les groupes à guitares après des années de domination de la pop et du rap".

Le succès de ce retour, selon le critique du Guardian Alexis Petridis, sera conditionné au fait de savoir "si les Gallagher pensent avoir quelque chose à prouver 30 ans plus tard, à une époque où leur influence sur la pop britannique actuelle semble nulle, ou s'ils l'abordent de manière cynique comme un moyen de gagner de l'argent".