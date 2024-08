Les frères Gallagher font la paix et reforment Oasis pour une tournée mondiale

Liam et Noel Gallagher du groupe britannique Oasis en concert à Benicasim, en août 2005, en Espagne ( AFP / JOSE JORDAN )

"Les armes se sont tues": les frères ennemis du rock anglais, Liam et Noel Gallagher, mettent fin à 15 ans de brouille pour reformer Oasis, avec l'annonce mardi d'une tournée mondiale du groupe mythique de la Britpop en 2025.

Les fans n'y croyaient plus après des années de rumeurs et d'attaques par médias interposés. Mais le retour du groupe qui a marqué les années 1990 a été rendu officiel avec une vidéo sur les réseaux sociaux intitulée: "It's happening!" ("C'est confirmé!").

La tournée de 14 dates débutera le 4 juillet à Cardiff, au Pays de Galles, avec quatre shows dans leur ville natale de Manchester et autant au stade de Wembley à Londres.

Après le Royaume-Uni, Oasis se produira en août à Dublin, en Irlande. Il s'agira de la seule date en Europe hors du Royaume-Uni mais "des préparations sont en cours pour emmener +Oasis Live '25+ sur d'autres continents plus tard l'année prochaine", indique le site officiel du groupe.

Aucune représentation des frères désormais quinquagénaires, issus d'une famille ouvrière du nord de l'Angleterre, n'est en l'état prévue au festival de Glastonbury qui se tient chaque année fin juin et représente l'événement musical de l'année au Royaume-Uni.

Les tickets pour les dates confirmées seront en vente le 31 août à 09H00 locales (08H00 GMT) au Royaume-Uni et 08H00 (07H00 GMT) en Irlande.

"Les armes se sont tues. Les étoiles se sont alignées. La grande attente est terminée. Venez voir. Ce ne sera pas télévisé", a indiqué le groupe, qui a publié pour l'occasion une nouvelle photo des frères en noir et blanc, côte à côte en blouson sombre.

- "Prise de conscience" -

L'annonce de la tournée, qui promet "un set plein de classiques", intervient 30 ans après l'album "Definitely Maybe", sorti le 29 août 1994, qui a lancé Oasis, avec Liam pour chanteur et Noel pour guitariste et compositeur.

Des versions inédites de titres de cet album, tirés des tout premiers enregistrements en studio, doivent sortir vendredi pour marquer cet anniversaire.

Après le succès fulgurant de "Definitely Maybe", Oasis avait atteint le pic de sa popularité avec "(What's the Story) Morning Glory?" sorti en 1995, qui comprend ses tubes comme "Wonderwall" ou "Don't look back in Anger".

Après des années de chamailleries, une énième altercation à l'été 2009 dans les loges, avec guitare cassée à la clé, au festival Rock en Seine près de Paris, avait abouti à la séparation du groupe formé en 1991 à Manchester et à la rivalité légendaire avec Blur.

Depuis, les frères ennemis ont longtemps échangé des piques via les réseaux sociaux ou la presse, avant une relative accalmie ces derniers temps.

Leur réconciliation, ont-il assuré mardi, n'arrive pas à la suite "d'une grande révélation" mais "d'une prise de conscience graduelle que c'est le bon moment".

Interrogé en 2016 sur ce qu'il faudrait pour permettre une reformation, Liam semblait pourtant peu optimiste: "Je ne vais pas changer donc j'imagine qu'il faudrait que le gamin change", lâchait-il. "J'ai tourné la page (...) c'est juste un groupe".

Début 2023, Noel entretenait cependant le suspense. "Il ne faut jamais dire jamais", avait-il indiqué. "Il faudrait des circonstances extraordinaires."

Dans une interview la semaine dernière, le même faisait des compliments à Liam, vantant "le ton de sa voix et son attitude".

Les spéculations se sont accélérées ce week-end avec un article du Sunday Times que les frères ont eux-mêmes partagé sur les réseaux sociaux avec des commentaires ambigus.

Puis Liam Gallagher, 51 ans, a dédié dimanche soir le titre "Half the world away" d'Oasis à Noel, 57 ans, lors de son concert au festival de Reading, à l'ouest de Londres. Liam a interprété plusieurs succès de "Definitely Maybe".

A la fin du concert, le message publié sur les réseaux sociaux "27/08/24. 8am" a été diffusé sur grand écran, laissant présager l'annonce de mardi matin.