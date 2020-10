Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les françaises explosent le Monténégro en 1ère journée Reuters • 01/10/2020 à 19:48









Les françaises explosent le Monténégro en 1ère journée par Samuel Messberg (iDalgo) Opposée au Moténégro, l'Equipe de France féminine de Handball s'est imposée ce dimanche 1er Octobre sur le score de 29 à 13 pour le compte de la première journée de la Golden League. Ce match se déroulait au Danemark dans cette compétition amicale pour préparer l'Euro, qui débutera dès le 3 décembre aussi au Danemark et en Norvège. Une très belle victoire rassurante contre une équipe malgré tout inférieure à l'Equipe de France. Prochain match pour les Bleues samedi contre la Norvège qui affronte le Danemark ce soir à 20h. Pour rappel dans son groupe de l'Euro, la France sera accompagnée du Danemark, de la Slovénie et du Monténégro.

