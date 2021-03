Les Français vont débourser 880 euros en moyenne pour leur mutuelle en 2021

Il s'agit d'une augmentation de 4,3 % par rapport à l'année dernière, selon le comparateur LeLynx.fr.

Les tarifs des complémentaires santé vont augmenter en 2021. ( AFP / FRANCK FIFE )

Les tarifs des complémentaires santé continuent à augmenter. Selon une étude du comparateur LeLynx.fr, révélée par Le Parisien jeudi 25 mars, les Français vont débourser 880 euros en moyenne en 2021 pour leur mutuelle, soit une augmentation de 4,3% par rapport à l'année dernière. Selon LeLynx.fr, qui a étudié près de 280.000 primes, 70% des particuliers ont vu les tarifs de leur complémentaire santé augmenter ces trois dernières années.

Cette augmentation moyenne cache toutefois d'importantes disparités générationnelles et géographiques. Ainsi, un jeune entre 18 et 25 ans va payer en moyenne 424 euros par an pour sa complémentaire santé contre 1.257 euros pour une personne de plus de 50 ans . Cette différence s'explique notamment par des besoins en soins qui augmentent avec l'âge et donc des assurances plus étendues, quand les plus jeunes choisissent souvent de ne couvrir que le strict minimum par soucis d'économie.

Pourtant, la mise en place du 100% santé, qui permet notamment de bénéficier d'appareils dentaires et auditifs entièrement pris en charge, pourrait alléger la facture. "Les personnes âgées préfèrent se rassurer en augmentant leur couverture, mais le 100% santé doit les inciter à refaire le point sur leur contrat", souligne Amina Walter, directrice générale déléguée de LeLynx.fr, dans Le Parisien .

Les tarifs des complémentaires santé varient également beaucoup selon les régions. Dans les Hauts-de-France, en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les primes sont en moyenne plus élevées : elles s'élèvent respectivement à 923 euros, 909 et 907, selon le comparateur. Au contraire, elles sont plus basses en Bretagne (784 euros en moyenne), dans les Pays de la Loire (799 euros) et dans le Grand-Est (809 euros).

Ces différences régionales s'expliquent notamment par la présence de spécialistes dans chaque région - plus ils sont nombreux, plus les primes sont élevées -, ainsi que par le taux plus ou moins élevé de pathologies chroniques. "En bout de chaîne, ce sont les citoyens très exposés pour qui la mutuelle se révèle être très coûteuse", souligne Amina Walter dans Le Parisien .

Quant à la hausse générale des primes, elle s'explique notamment par le nombre de soins toujours plus importants à garantir et le vieillissement progressif de la population, souligne le quotidien. La "taxe Covid", appliquée par l'Etat aux complémentaires santé, a également pu jouer, estime Amina Walter.