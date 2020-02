Les Français utilisent de plus en plus les services numériques dans leur vie quotidienne mais ne leur font pas forcément confiance

Plus de 8 Français sur dix utilisent chaque mois un service de banque en ligne et près de 6 sur dix achètent en ligne au moins une fois par mois. Dans le même temps, près d'un internaute sur deux a restreint les informations qu'il partage sur les réseaux sociaux.

Service de banque à distance, e-commerce... Les Français utilisent de plus en plus les outils numériques dans leur vie quotidienne , selon le baromètre de la confiance numérique de l'association professionnelle Acsel. Ainsi, 84% des internautes utilisent un service de banque à distance au moins une fois par mois, soit 10 points de plus qu'en 2016. Ils sont 58% à utiliser un site de commerce en ligne au moins une fois par mois, soit 8 points de plus.

Mais la confiance des Français (le nombre d' internautes jugeant "pas du tout risqué", ou "plutôt pas risqué" de s'aventurer en ligne) reste obstinément sous la barre des 40% , souligne le baromètre, qui évoque un "plafond de verre infranchissable". C'est le cas par exemple des réseaux sociaux, dans lesquels 26% seulement des Français ont confiance, soit un recul de 9 points par rapport à 2011, selon le baromètre.

Selon un expert de l'Acsel, il est possible que ce recul de la confiance dans les outils numériques finisse par se traduire à terme par un recul de l'usage de certains d'entre eux , à contrario de la tendance généralement observée jusque là. Ainsi, selon les chiffres du baromètre, 46% des internautes ont restreint les informations communiquées sur les réseaux sociaux après les scandales type "Cambridge Analytica", et 18% des internautes ont même arrêté d'utiliser un ou plusieurs réseaux sociaux. "C'est peut-être la première fois que l'on voit que la confiance peut avoir un impact sur l'usage", a ajouté cet expert.

L'étude a été réalisée en ligne par Harris Interactive, sur un échantillon de 1.008 personnes représentatif des internautes français âgés de 15 ans et plus.