Les Français proches de la sortie par Adonis Vesin (iDalgo) Antoine Roussel et Pierre-Édouard Bellemare sont sur un fil. Ténu. Leurs franchises, menées 2-1, ont cédé une troisième fois cette nuit en demi-finale de conférences. Les Canucks de Vancouver ont craqué 5-3 contre les Vegas Golden Knights. Antoine Roussel n'a même pas passé dix minutes sur la glace mais il a eu le temps de tirer une fois. Et de se faire exclure deux minutes pour un croche-pied dans un dernier tiers-temps où les Canadiens ont tout perdu (de 3-2 à 3-5). Bellemare a dépassé les 10 minutes de présence pour un résultat similaire (deux minutes d'exclusion sur un croche-pied). Le Colorado Avalanche a chuté 5-4 contre les Dallas Stars. Les NY Islanders comptent aussi deux longueurs d'avance sur les Philadelphia Flyers après leur victoire 3-2 (3-1 dans la série).

