Ce montant a augmenté de 54 euros par rapport à l'année dernière.

Les Français prévoient de dépenser en moyenne 603 euros pour Noël. ( AFP / AURORE MESENGE )

Malgré la crise sanitaire et économique, les Français n'ont pas l'intention de renoncer à fêter Noël. Selon une étude de Cofidis, réalisée en partenariat avec Rakuten et en l'institut CSA Research et dévoilée par Le Parisien mardi 24 novembre, les Français prévoient de dépenser en moyenne 603 euros pour Noël . Ce budget moyen est même en hausse de 54 euros par rapport à l'année 2019, soit une augmentation de 9,8%.

Premier poste de dépenses : les cadeaux . Les Français comptent y consacrer 372 euros, soit 17 euros de plus que l'an passé. Viennent ensuite le repas (134 euros), les décorations (28 euros) et les tenues de réveillon (26 euros), selon cette étude réalisée à la mi-octobre.

L'augmentation de ce budget moyen cache toutefois de profondes inégalités. Il a ainsi fortement augmenté chez les cadres pour atteindre 877 euros, soit 223 euros de plus que l'année précédente , quand il a diminué ou stagné pour d'autres catégories moins favorisées. Selon Cofidis, l'augmentation du budget s'explique notamment par l'épargne accumulée par une partie des ménages pendant les confinements et dont une partie va être utilisées pour les achats de Noël.

Chez les employés, le budget se monte cette année en moyenne à 439 euros , soit une hausse de 24 euros. Les ouvriers, touchés de plein fouet par la crise, ont prévu de dépenser 329 euros en moyenne, soit 87 euros de moins que l'an dernier. 17% d'entre eux prévoient d'ailleurs de faire appel à une facilité de paiement ou à un crédit à la consommation (contre 9% en général. Ils n'étaient que 12% l'an dernier, souligne Le Parisien . De leur côté, les retraités comptent dépenser 721 euros en moyenne cette année, soit 45 euros de moins que l'année dernière.

Dans ce contexte d'incertitudes, 42% des Français comptent sur les promotions pour faire leurs achats. Ils n'étaient que 37% l'an dernier. 28% vont puiser dans leur épargne personnelle, un chiffre en augmentation de 7%.