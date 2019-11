Les Français payent leurs médicaments 16% moins cher que la moyenne mondiale

Selon un index du prix des médicaments pratiqués dans 50 pays, réalisé par le fournisseur de services de santé en ligne britannique Medbelle, la France se situe à la 32e position. Les premiers, et de très loin, sont les États-Unis avec des tarifs 306% plus élevés que la moyenne mondiale.

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Payons-nous nos médicaments au juste prix ? En France nous les payons en tous cas en moyenne bien moins cher que le reste du monde, souligne le fournisseur de services de santé en ligne britannique Medbelle, qui a réalisé un index du prix des médicaments pratiqués dans 50 pays.

Il a relevé les prix de 13 médicaments essentiels, qui traitent des pathologiques courantes comme le diabète, l'excès de cholestérol ou encore le dysfonctionnement érectile et a fait une moyenne à partir du prix des génériques et du médicament princeps, qu'ils soient payés par les patients ou par la Sécurité Sociale et/ou mutuelle.

Résultat : les États-Unis sont numéro un du classement avec des prix de médicaments 306% plus élevés que la moyenne mondiale, devant les Allemands (+125%) et les Émirats Arabes Unis (+122%). La France se situe à la 32e position avec des médicaments 16% moins chers. La Thaïlande est le dernier du classement, avec des prix 93,93% moins élevés que la moyenne, juste derrière le Kenya (-93,76%) et la Malaisie (-90,8%).

BFMTV, qui relaye cette étude, précise néanmoins que le niveau de vie est beaucoup plus bas dans ces pays que dans les premiers cités, ce qui n'est pas pris en compte dans l'étude.

Dans le détail, un Américain doit payer une pilule de Viagra 660% plus cher que le reste du monde, le Lyrica, prescrit pour soigner l'épilepsie ou la fibromyalgie, 1070% plus cher, le Lipitor, contre les excès de cholestérol, 2.175% plus cher et l'anxiolytique Xanax 2.568% plus cher que la moyenne mondiale.

À titre de comparaison, un Français paye son Viagra 27% plus cher que la moyenne, le Lyrica 25% moins cher, le Lipitor 28% moins cher et le Xanax 33% moins cher.