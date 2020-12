"Les Français paient les pots cassés" : l'opposition se lamente du duel Darmanin/Castaner

L'actuel ministre de l'Intérieur et son prédécesseur ont échangé les phrases offensives, sur fond de tensions quant à la loi "Sécurité globale". Du côté des Républicains, Damien Abad déplore un épisode qui montre "l'amateurisme et l'incompétence du gouvernement".

Gérald Darmanin et Christophe Castaner, le 7 juillet 2020, à Paris ( AFP / THOMAS SAMSON )

Enlisé dans le bourbier de la "Sécurité globale", l'exécutif cherche une porte de sortie à la polémique de l'article 24 de la proposition de loi, non sans tension. La patron de la place Beauveau Gérald Darmanin et le précédent titulaire du poste Christophe Castaner, affichent leurs positions divergentes, critiquées dans l'opposition. Le chef de file des députés LR Damien Abad a ainsi déploré mardi les "règlements de compte" entre les deux hommes. "Il y a des règlements de compte (...) entre le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Entre le ministre de l'Intérieur actuel et le précédent. J'ai été frappé lors de l'audition de Gérald Darmanin (lundi soir par la commission des Lois, ndlr) d'entendre un tel réquisitoire sur toute la politique qui a été menée, non pas il y a deux ans, cinq ans, dix ans mais il y a quelques mois par le président de groupe de la République en Marche", a déclaré Damien Abad face à la presse.

Les "sept pêchés capitaux" adressés à Castaner

"Cela montre le niveau de tension incroyable entre les uns et les autres, sauf qu'à la fin ce sont les Français qui payent les pots cassés", a ajouté le député de l'Ain en référence à l'imbroglio sur l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale.

Lundi soir, lors de son audition devant les députés de la commission des Lois, M. Darmanin, ex-LR, a présenté les "sept pêchés capitaux" de la Police nationale qui sonnent en creux comme autant de reproches sur l'action de celui qui l'avait précédé à ce poste jusqu'en juillet, Christophe Castaner. Plus tôt dans l'après-midi, ce dernier avait de son côté égratigné l'actuel hôte de la place Beauvau en visant certaines de ses déclarations qui avaient alimenté la polémique sur l'article 24.

"En aucun cas nous ne voulons contraindre les journalistes et citoyens à flouter les visages des forces de l'ordre, en aucun cas nous ne voulons demander aux journalistes de s'accréditer dans une manifestation", avait pour sa part déclaré Christophe Castaner, ex-socialiste.

Bien que voté par les LR, l'article 24 dans son actuelle rédaction "n'apporte absolument rien" mais témoigne de "l'amateurisme et de l'incompétence du gouvernement", a jugé Damien Abad. "Que l'on respecte le Parlement et le principe de la navette" avec le Sénat, a tonné le patron des députés LR. "Ce n'est ni à une commission ad hoc, ni à quelques membres de la majorité réunis en conclave de réécrire un texte qui a suscité tant d'émotion en France (...) Ce qui se cache derrière ça, c'est une volonté de reddition en rase campagne", a-t-il encore déclaré.