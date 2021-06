Les Français mangent de moins en moins de pain

Si les Français consomment moins de pain, ils le choisissent de plus en plus avec soin, souligne la dernière étude de la Fédération des Entreprises de Boulangeries.

L'image du Français avec son béret et sa baguette sous le bras serait-elle en train de se perdre ? Si une grande partie des Français consomment du pain régulièrement, ils en mangent cependant de moins en moins en moins.

Selon la dernière étude de la Fédération des Entreprises de Boulangeries (FEB), 87% des interrogés déclarent avoir toujours du pain chez eux, mais ils en consomment en moyenne 105 grammes par jour en semaine contre 114 grammes en 2015, soit un recul de près de 8% , rapporte BFMTV.

La baguette reste toujours la star des boulangeries , puisque ce produit demeure en tête des préférences pour 41% des Français dans sa version "tradition", juste devant la classique. Suivent le pain complet, le pain de campagne et aux céréales. Le pain sans gluten n'attire de son côté que 12% des moins de 30 ans et surtout des Franciliens.

Du pain "made in France"

Moins, mais mieux, révèle néanmoins cette étude. En 2021, les trois critères d'achat du pain sont le goût, la fabrication traditionnelle et la fraîcheur. Les Français plébiscitent notamment le "made in France". La majorité des sondés choisissent en effet du pain 100% français, 52% sont sensibles à l'origine du blé et 73% trouvent important un pain fabriqué à base de blé cultivé en France.

Les Français ne sont néanmoins pas encore convaincus par le pain labellisé bio , puisque deux-tiers des Français l'achètent occasionnellement et seulement 7% d'entre eux déclarent en acheter souvent. Ceux qui en consomment le plus sont les catégories socio-professionnelles supérieures (33%) et les Franciliens qui l'associent à des bénéfices santé. "Le prix et l'accessibilité de l'offre en boulangeries sont les principaux freins à l'achat", souligne l'étude.

Une majorité (65%) de Français perçoivent une amélioration de la qualité du pain et 96% sont satisfaits du pain qu'ils achètent.

Si la boulangerie reste le lieu privilégié pour acheter son pain, sa popularité s'effrite (-6 points par rapport à 2015) au profit des grandes et moyennes surfaces , qui représentent 45% des ventes. Cependant, "les habitudes d'achat ont changé" avec la crise du Covid-19. "On achète le pain dans une boulangerie plus proche de chez soi par commodité et en solidarité avec les petits commerçants", souligne l'étude.