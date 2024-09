Les Français majoritairement satisfaits de la nomination de Barnier, selon un sondage

Le nouveau Premier ministre Michel Barnier au siège du SAMU de Paris, à l'hôpital Necker à Paris, pour sa première visite officielle depuis sa prise de fonction, le 7 septembre 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Français sont majoritairement satisfaits de la nomination de Michel Barnier à Matignon, mais ne lui pronostiquent qu'une faible durée de vie à ce poste, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

D'après cette étude, 52% des personnes interrogées se disent satisfaites de la désignation de l'ex-commissaire européen comme chef du gouvernement, après quasiment deux mois d'attente à la suite des élections législatives anticipées. Un résultat similaire à celui de son prédécesseur Gabriel Attal lorsqu'il est entré en fonction (53%) et supérieur à celui d'Elisabeth Borne (47%).

Le nouveau Premier ministre, issu de la droite, est d'abord vu comme compétent (62% des sondés), ouvert au dialogue (61%) et sympathique (60%). Il obtient ses meilleurs scores sur ces traits d'image auprès des sympathisants du camp macroniste, ou LR.

Mais dans une Assemblée fragmentée comme jamais, 74% des personnes interrogées pensent qu'il sera rapidement renversé par une motion de censure.

Sondage réalisé par Internet du 5 au 6 septembre 2024, auprès d'un échantillon de 950 personnes, représentatif de la population française, âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.