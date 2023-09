Les Français jugent qu'ils leur manque 588 euros par mois pour vivre confortablement

C'est 80 euros de plus que l'an dernier, qui affichait déjà un montant record depuis 12 ans que le baromètre Cofidis existe.

La crise du pouvoir d'achat se fait plus que jamais ressentir chez les Français, révèle le dernier baromètre Cofidis . Selon cette étude réalisée chaque année depuis 12 ans et dévoilée mercredi 20 septembre par BFMTV , il manque 588 euros par mois aux Français pour pouvoir vivre confortablement . Un record! L'an dernier cette somme s'élevait en effet à 510 euros et jusqu'en 2021, la somme n'avait jamais dépassé 500 euros (467 euros par mois cette année là).

Cofidis pointe "un constat inquiétant qui illustre bien la difficulté des Français à faire face au contexte inflationniste actuel. Par ailleurs, s’ils disposaient de cette somme, les consommateurs indiquent très largement (64%) qu’ils l’attribueraient à leurs dépenses alimentaires (score en hausse de 11 points sur un an)."

Dans ce contexte, 50% des Français assurent qu'ils ne peuvent plus prévoir ou continuer à faire des projets . Pour garder la tête hors de l'eau, ils rognent sur les dépenses non-essentielles comme l'habillement (36%) et les loisirs (35%). Et pour financer leurs dépenses importantes, 57% puisent dans leur épargne et 22% choisissent de souscrire à un crédit conso.

Le baromètre Cofidis souligne toutefois quelques améliorations. Si le pouvoir d'achat reste la préoccupation numéro 1 pour 48% des Français, cette part est en baisse de six points par rapport à l'an dernier. Et si pour plus d'un Français sur deux (53%), ce pouvoir d'achat va continuer de diminuer dans les 12 prochains mois, il faut toutefois noter que la part des Français qui estiment que leur pouvoir d’achat va se stabiliser est en forte hausse (32%, soit +11 points).

"Une certaine accalmie s’observe cette année, malgré les effets significatifs de l’inflation sur le porte-monnaie des français", analyse Mathieu Escarpit, le directeur marketing de Cofidis France, pour BFMTV. Néanmoins, "les stratégies et contraintes budgétaires qu’ils se sont imposés depuis le début de la crise ne semblent toujours pas être suffisantes. Les Français nous déclarent qu’ils vont encore réduire leurs dépenses pour 60% d’entre eux" , ajoute-t-il.