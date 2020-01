Les Français gagnent, Doncic et Jokic impressionnent

Les trois Tricolores engagés sur les parquets NBA cette nuit se sont imposés. Rudy Gobert et les Jazz de Utah ont dominé dans la douleur les New Orleans 128 à 126. Le pivot boucle la rencontre avec 19 rebonds mais seulement 9 points (4 sur 10 au tir) et enchaîne un 6e succès consécutif. A domicile, Orlando s'est défait des Nets 101 à 89. Evan Fournier, moins en réussite offensivement, signe une performance à 11 points et 5 rebonds. Le Français n'a toujours pas passé la barre des 20 unités en 2020. Spécialistes des surprises cette saison, Ian Mahinmi et les Wizards ont fait tomber les Celtics 99 à 94. Titulaire, le pivot de 33 ans a joué 24 minutes pour offrir 4 points et 8 rebonds aux siens. Mais hier soir tous les regards étaient tournés vers Luka Doncic et Nikola Jokic. Le premier a enregistré son 11e triple-double de la saison (38 points, 11 rebonds et 10 passes décisives) lors du succès des Mavericks face aux Bulls de Chicago (118-110). Dans le même temps Nikola Jokic a inscrit 47 points sur le terrain de la lanterne rouge à l'Est : Atlanta. Grâce à cette victoire 123-115, Denver reprend provisoirement la 2e place de la Conférence Ouest. San Antonio corrige Milwaukee (126-104), les Kings battent les Warriors 111 à 98 et Philadelphie vient à bout d'Oklahoma (120-113) malgré les 24 points et 15 rebonds d'Adams.

